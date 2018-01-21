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    Бывший руководитель «Сантоса»: «Я не говорил о Вериссимо с российской прессой»

    Бывший член совета директоров «Сантоса» Рафаэл Вита дал понять, что не давал комментарии по поводу возможного трансфера защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак».

    Ранее в российских СМИ неоднократно появлялись цитаты Виты, в которых он якобы рассказывал о ходе переговоров бразильского клуба с красно-белыми по поводу игрока.

    – Я не даю комментарии на тему «Сантоса», потому что больше не вхожу в его управление. 1 января 2018 года был созван новый совет директоров, в котором меня нет. В бразильской версии сайта «Сантоса» эта информация обновлена. В английской еще нет, поэтому там моя фамилия пока есть.

    – Но ваше имя упоминалось в российской прессе в последние недели...

    – Думаю, это ошибка. Я не говорил на эту тему.

    – Вы не давали комментарии о Вериссимо?

    – Безусловно, нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 00:51
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