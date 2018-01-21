Бывший руководитель «Сантоса»: «Я не говорил о Вериссимо с российской прессой»

Бывший член совета директоров «Сантоса» Рафаэл Вита дал понять, что не давал комментарии по поводу возможного трансфера защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак».

Ранее в российских СМИ неоднократно появлялись цитаты Виты, в которых он якобы рассказывал о ходе переговоров бразильского клуба с красно-белыми по поводу игрока.

– Я не даю комментарии на тему «Сантоса», потому что больше не вхожу в его управление. 1 января 2018 года был созван новый совет директоров, в котором меня нет. В бразильской версии сайта «Сантоса» эта информация обновлена. В английской еще нет, поэтому там моя фамилия пока есть.

– Но ваше имя упоминалось в российской прессе в последние недели...

– Думаю, это ошибка. Я не говорил на эту тему.

– Вы не давали комментарии о Вериссимо?

– Безусловно, нет.