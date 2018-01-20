Заболотный: «ЦСКА не давал жилья, приходилось скитаться с мамой по друзьям»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный поделился тем, как начиналась его карьера в московском ЦСКА. Форвард рассказал о бытовых трудностях.

«Была сложная ситуация. ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, что достоин этого.

В «Факеле» все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново», – сказал Заболотный.

Напомним, что игрок пришел в «Зенит» из «Тосно».