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  • Заболотный: «ЦСКА не давал жилья, приходилось скитаться с мамой по друзьям»

Заболотный: «ЦСКА не давал жилья, приходилось скитаться с мамой по друзьям»

20 января 2018, 23:10
19

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный поделился тем, как начиналась его карьера в московском ЦСКА. Форвард рассказал о бытовых трудностях.

«Была сложная ситуация. ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, что достоин этого.

В «Факеле» все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново», – сказал Заболотный.

Напомним, что игрок пришел в «Зенит» из «Тосно».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Заболотный Антон
Комментарии (19)
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Garrincha58
1516479389
кого подписал Зенит и зачем!???
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Розарио Агро
1516481039
Кто такие вещи выносит на общее ?? Дебил !
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DOCTOR PENALTY
1516483748
Снимал квартиру, было очень страшно за себя..... Маменькин сынок бл....ь. Что он вообще делает в футболе?
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Супермачо
1516484331
Всё логично - в молодости "бомжевал", а теперь в "Зените". )
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paracetamol
1516487633
Жлобы, хоть бы в казарму определили.
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Каратель помойников
1516505537
скулит,как .... неужели даже те кто сидят на скамейке получают МРОТ? нет,с.ука бабки в чулок складывал? неужели хату не снять на зп футболёра РФПЛ? ну с.ука нытик!
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Отчаянный Пердун
1516510268
А многие у нас в стране голодают, шарятся по помойкам, собирают бутылки, пивные банки, картон. Тяжело смотреть на бабушек у мусорных бачков!!! а тут жильём не обеспечели! Личного водителя не дали! ПРОСТО ПОЗОР...
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volfrik
1516515773
а с виду нормальный парень...был
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spartach n1
1516533100
И в итоге стал бомжом
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BRO_football
1516571800
Какое жильё тебе надо было давать? Пятикомнатную квартиру в центре Москвы с видом на Кремль? Жил бы на базе клуба как все нормальные футболисты.
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