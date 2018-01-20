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    Заболотный: «ЦСКА не давал жилья, приходилось скитаться с мамой по друзьям»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный поделился тем, как начиналась его карьера в московском ЦСКА. Форвард рассказал о бытовых трудностях.

    «Была сложная ситуация. ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, что достоин этого.

    В «Факеле» все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново», – сказал Заболотный.

    Напомним, что игрок пришел в «Зенит» из «Тосно».

    Источник: YouTube

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    20.01.2018 23:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 января 2018, 00:56

      Какое жильё тебе надо было давать? Пятикомнатную квартиру в центре Москвы с видом на Кремль? Жил бы на базе клуба как все нормальные футболисты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 января 2018, 14:11

      И в итоге стал бомжом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 21 января 2018, 09:22

      а с виду нормальный парень...был

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 января 2018, 07:51

      А многие у нас в стране голодают, шарятся по помойкам, собирают бутылки, пивные банки, картон. Тяжело смотреть на бабушек у мусорных бачков!!! а тут жильём не обеспечели! Личного водителя не дали! ПРОСТО ПОЗОР...

      3
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 21 января 2018, 07:18

      Во как!! А что же они так о своих игроках заботятся?

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 января 2018, 06:32

      скулит,как .... неужели даже те кто сидят на скамейке получают МРОТ? нет,с.ука бабки в чулок складывал? неужели хату не снять на зп футболёра РФПЛ? ну с.ука нытик!

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Каратель 21 января 2018, 07:41

      вот и посмотрим как он в Зените заиграет!? как Новосельцев!?

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 января 2018, 03:55

      пол страны по квартирам ходят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 января 2018, 01:33

      Жлобы, хоть бы в казарму определили.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > paracetamol 19 февраля 2018, 23:59

      К ДПС-никам.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 января 2018, 00:38

      Всё логично - в молодости "бомжевал", а теперь в "Зените". )

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Супермачо 21 января 2018, 07:41

      Корни берут своё?))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 00:29

      Снимал квартиру, было очень страшно за себя..... Маменькин сынок бл....ь. Что он вообще делает в футболе?

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