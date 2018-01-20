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    Зотов: «Не вижу оснований, чтобы «Динамо» увольняло Погребняка»

    Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что «Динамо» намерено отреагировать на поведение нападающего Павла Погребняка, самовольно пропустившего тренировку команды.

    Напомним, бело-голубые не взяли 34-летнего игрока на зимние сборы. Позже СМИ сообщили, что московский клуб может оштрафовать форварда на 20 миллионов евро и уволить его.

    – «Динамо» хочет наказать Погребняка, но пока не ясно как?

    – «Динамо» хочет отреагировать. А будет ли это выговор, взыскание – нужно спросить у клуба.

    – Павел действительно улетел без разрешения клуба на матч «Ювентуса» в Турин?

    – У каждого своя правда. Я не хочу сейчас спекулировать. Клуб считает, что игрок поступил неправильно. У футболиста, как я понимаю, другое мнение. Там рабочие, нормальные отношения. Никто ни с кем через губу не разговаривает. Идет диалог, какой-то конфликтной ситуации я не увидел.

    – Иными словами сейчас оснований у «Динамо» уволить Погребняка нет?

    – Я не вижу таких оснований. Как будет дальше? Посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 14:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 20 января 2018, 22:34

      динама сплавит павлика - купит троих забивных и кааак рванёт в таблице!!)) сколько можно этот камень держать на шее?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:41

      жаль если у Динамо не получиться сбросить этот груз со своих плеч.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 17:51

      Погребняк - главный финансовый якорь Динамо

      3
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      Рейтинг: -28

      tyjtyjk56k5 20 января 2018, 16:07

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2018, 15:15

      Да какие уж тут основания!? Человек выдает топ-матчи за клуб, дисциплину не нарушает, за что спрашивается его уволнять!!!???

      2
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