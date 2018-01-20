Зотов: «Не вижу оснований, чтобы «Динамо» увольняло Погребняка»

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что «Динамо» намерено отреагировать на поведение нападающего Павла Погребняка, самовольно пропустившего тренировку команды.

Напомним, бело-голубые не взяли 34-летнего игрока на зимние сборы. Позже СМИ сообщили, что московский клуб может оштрафовать форварда на 20 миллионов евро и уволить его.

– «Динамо» хочет наказать Погребняка, но пока не ясно как?

– «Динамо» хочет отреагировать. А будет ли это выговор, взыскание – нужно спросить у клуба.

– Павел действительно улетел без разрешения клуба на матч «Ювентуса» в Турин?

– У каждого своя правда. Я не хочу сейчас спекулировать. Клуб считает, что игрок поступил неправильно. У футболиста, как я понимаю, другое мнение. Там рабочие, нормальные отношения. Никто ни с кем через губу не разговаривает. Идет диалог, какой-то конфликтной ситуации я не увидел.

– Иными словами сейчас оснований у «Динамо» уволить Погребняка нет?

– Я не вижу таких оснований. Как будет дальше? Посмотрим.