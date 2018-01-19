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    «Рубин» хочет сохранить Жемалетдинова. На него претендует «Локомотив»

    Вадим Шпинев, агент нападающего Рифата Жемалетдинова, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в «Локомотив».

    – Переговоров о возможном переходе в «Локомотив» не было?

    – Нет. Насколько я знаю, в Казани есть четкое понимание, что парня нужно оставить в «Рубине». Рифат тренируется в паре с Канунниковым в атаке. Это единственные два футболиста, способные сейчас играть в нападении за команду.

    – Жемалетдинов хочет остаться в «Рубине»?

    – Даже не хочется это комментировать.

    Ранее намерение «железнодорожников» подтвердил президент клуба Илья Геркус. 21-летний форвард является воспитанником «Локомотива» и перешел в казанский клуб в июле 2016 года за 150 тысяч евро.

    В текущем сезоне Жемалетдинов забил три гола и отдал одну результативную передачу в 16 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 19:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2888

      absent32 20 января 2018, 09:44

      я согласен, вернуть воспитанника было бы чудесно. но оценим ситуацию с другой стороны. когда у Локо было все плохо в прошлом сезоне. из клуба пытались вытащить Миранчуков воспитанников, того же Жемалетдинова не удалось удержать. побежал в строящийся супер-клуб Рубин за трофеями и за деньгами конечно же, за светлым будущим. сегодня Локо в лидерах, а где Рубин? пусть он теперь тащит клуб из подвала, а не возвращается опять таки за трофеями. у нас хватает исполнителей и ребят которые вот вот выстрелят из Казанки. Я желаю удачи Рубину и скорейшего выздоровления, а Рифату долгого и положительного сотрудничества с казанцами!!!

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 19 января 2018, 21:52

      Сомнительно, что Жемалетдинов может усилить Локо. Хотя, на пожарный случай, иметь приличную замену в полузащите может и не помешало бы. Но, цена высоковата однозначно.

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 19 января 2018, 21:20

      Шпинев снова цену набивает.

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 19 января 2018, 20:37

      хороший бизнес однако, продали за 150 т, а теперь обратно за 1,5 ляма.

      1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > Raider26 19 января 2018, 20:46

      Он сам ушел!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 20:33

      Ну может хоть сейчас игровую практику получит!

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