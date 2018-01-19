«Рубин» хочет сохранить Жемалетдинова. На него претендует «Локомотив»

я согласен, вернуть воспитанника было бы чудесно. но оценим ситуацию с другой стороны. когда у Локо было все плохо в прошлом сезоне. из клуба пытались вытащить Миранчуков воспитанников, того же Жемалетдинова не удалось удержать. побежал в строящийся супер-клуб Рубин за трофеями и за деньгами конечно же, за светлым будущим. сегодня Локо в лидерах, а где Рубин? пусть он теперь тащит клуб из подвала, а не возвращается опять таки за трофеями. у нас хватает исполнителей и ребят которые вот вот выстрелят из Казанки. Я желаю удачи Рубину и скорейшего выздоровления, а Рифату долгого и положительного сотрудничества с казанцами!!!
Вадим Шпинев, агент нападающего Рифата Жемалетдинова, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в «Локомотив».
– Переговоров о возможном переходе в «Локомотив» не было?
– Нет. Насколько я знаю, в Казани есть четкое понимание, что парня нужно оставить в «Рубине». Рифат тренируется в паре с Канунниковым в атаке. Это единственные два футболиста, способные сейчас играть в нападении за команду.
– Жемалетдинов хочет остаться в «Рубине»?
– Даже не хочется это комментировать.
Ранее намерение «железнодорожников» подтвердил президент клуба Илья Геркус. 21-летний форвард является воспитанником «Локомотива» и перешел в казанский клуб в июле 2016 года за 150 тысяч евро.
В текущем сезоне Жемалетдинов забил три гола и отдал одну результативную передачу в 16 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона.