«Рубин» хочет сохранить Жемалетдинова. На него претендует «Локомотив»

Вадим Шпинев, агент нападающего Рифата Жемалетдинова, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в «Локомотив».

– Переговоров о возможном переходе в «Локомотив» не было?

– Нет. Насколько я знаю, в Казани есть четкое понимание, что парня нужно оставить в «Рубине». Рифат тренируется в паре с Канунниковым в атаке. Это единственные два футболиста, способные сейчас играть в нападении за команду.

– Жемалетдинов хочет остаться в «Рубине»?

– Даже не хочется это комментировать.

Ранее намерение «железнодорожников» подтвердил президент клуба Илья Геркус. 21-летний форвард является воспитанником «Локомотива» и перешел в казанский клуб в июле 2016 года за 150 тысяч евро.

В текущем сезоне Жемалетдинов забил три гола и отдал одну результативную передачу в 16 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона.