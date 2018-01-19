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  • «Рубин» хочет сохранить Жемалетдинова. На него претендует «Локомотив»

«Рубин» хочет сохранить Жемалетдинова. На него претендует «Локомотив»

19 января 2018, 19:47
6

Вадим Шпинев, агент нападающего Рифата Жемалетдинова, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в «Локомотив».

– Переговоров о возможном переходе в «Локомотив» не было?

– Нет. Насколько я знаю, в Казани есть четкое понимание, что парня нужно оставить в «Рубине». Рифат тренируется в паре с Канунниковым в атаке. Это единственные два футболиста, способные сейчас играть в нападении за команду.

– Жемалетдинов хочет остаться в «Рубине»?

– Даже не хочется это комментировать.

Ранее намерение «железнодорожников» подтвердил президент клуба Илья Геркус. 21-летний форвард является воспитанником «Локомотива» и перешел в казанский клуб в июле 2016 года за 150 тысяч евро.

В текущем сезоне Жемалетдинов забил три гола и отдал одну результативную передачу в 16 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Жемалетдинов Рифат
Комментарии (6)
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Сильвербой
1516383197
Ну может хоть сейчас игровую практику получит!
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Raider26
1516383467
хороший бизнес однако, продали за 150 т, а теперь обратно за 1,5 ляма.
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gunstilzit
1516386020
Шпинев снова цену набивает.
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Дед Сергей
1516387978
Сомнительно, что Жемалетдинов может усилить Локо. Хотя, на пожарный случай, иметь приличную замену в полузащите может и не помешало бы. Но, цена высоковата однозначно.
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absent32
1516430669
я согласен, вернуть воспитанника было бы чудесно. но оценим ситуацию с другой стороны. когда у Локо было все плохо в прошлом сезоне. из клуба пытались вытащить Миранчуков воспитанников, того же Жемалетдинова не удалось удержать. побежал в строящийся супер-клуб Рубин за трофеями и за деньгами конечно же, за светлым будущим. сегодня Локо в лидерах, а где Рубин? пусть он теперь тащит клуб из подвала, а не возвращается опять таки за трофеями. у нас хватает исполнителей и ребят которые вот вот выстрелят из Казанки. Я желаю удачи Рубину и скорейшего выздоровления, а Рифату долгого и положительного сотрудничества с казанцами!!!
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