Адебайор: «Я люблю Моуринью, он честный тренер. А Венгер — лжец»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонцев Арсеном Венгером. Также он рассказал о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, с которым знаком по работе в «Реале».

«Моуринью — один из тех тренеров, которых я любил и всегда буду любить. Он один из самых честных тренеров, с которыми я встречался в своей карьере. Это необычно, потому что большинство тренеров – лжецы.

У меня была встреча с Венгером в его офисе, и он сказал мне, что я должен уйти, потому что он не видит моего будущего в «Арсенале». Я сказал, что хочу остаться, на что он ответил, что у меня не будет возможности побороться за место в составе. Либо я ухожу, либо остаюсь в клубе и не играю.

У меня не было другого выбора, кроме как перейти в «Манчестер Сити», чему я был очень рад.

На следующий день я видел Венгера на пресс-конференции в Лондоне, и он сказал, что я будто бы хотел уйти из-за денег. С того дня я ненавижу «Арсенал».

Но это не касается болельщиков. Потому что эти болельщики первыми начали петь мое имя в Лондоне.

Даже сейчас, когда я смотрю игры «Арсенала», я желаю им победы, но в то же время и поражения, потому что злость слишком сильна», — сказал Адебайор.