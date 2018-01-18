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    Адебайор: «Я люблю Моуринью, он честный тренер. А Венгер — лжец»

    Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонцев Арсеном Венгером. Также он рассказал о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, с которым знаком по работе в «Реале».

    «Моуринью — один из тех тренеров, которых я любил и всегда буду любить. Он один из самых честных тренеров, с которыми я встречался в своей карьере. Это необычно, потому что большинство тренеров – лжецы.

    У меня была встреча с Венгером в его офисе, и он сказал мне, что я должен уйти, потому что он не видит моего будущего в «Арсенале». Я сказал, что хочу остаться, на что он ответил, что у меня не будет возможности побороться за место в составе. Либо я ухожу, либо остаюсь в клубе и не играю.

    У меня не было другого выбора, кроме как перейти в «Манчестер Сити», чему я был очень рад.

    На следующий день я видел Венгера на пресс-конференции в Лондоне, и он сказал, что я будто бы хотел уйти из-за денег. С того дня я ненавижу «Арсенал».

    Но это не касается болельщиков. Потому что эти болельщики первыми начали петь мое имя в Лондоне.

    Даже сейчас, когда я смотрю игры «Арсенала», я желаю им победы, но в то же время и поражения, потому что злость слишком сильна», — сказал Адебайор.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.01.2018 23:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 января 2018, 01:16

      Злобный, злопамятгый афроафриканец. ... Столько лет прошло, а всё ещё не уймется. .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2018, 23:31

      Ахахаха. СильнА. Бомбардир, красавцы. Школорепортеры постарались в очередной раз.

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