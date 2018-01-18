«Боруссия»: «Переговоров по Обамеянгу не было. Венгеру следует думать о своих игроках»

Работник Kicker Маттиас Дерш сообщил позицию «Боруссии» насчет возможного перехода Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал».

«Клуб считает неуважительными комментарии по поводу футболистов других команд. Мы не вели переговоров с «Арсеналом».

Арсену Венгеру следует думать о своей команде и ее игроках», – передает журналист слова источника в клубе.

Отвечая на вопрос об Обамеянге, главный тренер «канониров» отметил, что об этом лучше не говорить до официального подтверждения.

По информации Kicker, дортмундский клуб не продаст габонца менее чем за 70 миллионов евро.