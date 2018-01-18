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    «Боруссия»: «Переговоров по Обамеянгу не было. Венгеру следует думать о своих игроках»

    Работник Kicker Маттиас Дерш сообщил позицию «Боруссии» насчет возможного перехода Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал».

    «Клуб считает неуважительными комментарии по поводу футболистов других команд. Мы не вели переговоров с «Арсеналом».

    Арсену Венгеру следует думать о своей команде и ее игроках», – передает журналист слова источника в клубе.

    Отвечая на вопрос об Обамеянге, главный тренер «канониров» отметил, что об этом лучше не говорить до официального подтверждения.

    По информации Kicker, дортмундский клуб не продаст габонца менее чем за 70 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    18.01.2018 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2018, 16:13

      Вот и будут торговаться до последнего дня работы трансферного рынка(окна). А потом Обамеянг, стыдливо потупясь, заявит, что принял единственно верное решение - остаться в Дортмунде! А к лету мы опять увидим его демарши и заявления об уходе.

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      Рейтинг: -48

      Tigerss > zatonn 18 января 2018, 21:02

      да куй там пел, раз пишут все и вся то ты ошибся задон!

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