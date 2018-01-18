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    Венгер – о покупке Обамеянга: «Такие вещи лучше держать в секрете до официального подтверждения»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможные трансферы клуба.

    «История с Санчесом (может перейти в «МЮ» – прим. «Бомбардира») отлично описана в СМИ, поэтому мне нечего добавить. Это может случиться, но может и не случиться. Трансфер, скорее всего, состоится, но сделка может сорваться в любой момент.

    Малком? Не думаю, что он окажется у нас в январе.

    Насчет Обамеянга думаю, что такие вещи лучше держать в секрете до официального подтверждения. Подойдет ли он нам? Думаю, да. Его характер может позитивно сказаться на команде», – сказал специалист.

    Ранее француз сообщил о готовности купить Генриха Мхитаряна у «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Squawka Football

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    18.01.2018 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 января 2018, 17:48

      Главный секрет Арсена Венгера - дата его выхода на пенсию.

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