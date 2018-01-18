Венгер – о покупке Обамеянга: «Такие вещи лучше держать в секрете до официального подтверждения»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможные трансферы клуба.

«История с Санчесом (может перейти в «МЮ» – прим. «Бомбардира») отлично описана в СМИ, поэтому мне нечего добавить. Это может случиться, но может и не случиться. Трансфер, скорее всего, состоится, но сделка может сорваться в любой момент.

Малком? Не думаю, что он окажется у нас в январе.

Насчет Обамеянга думаю, что такие вещи лучше держать в секрете до официального подтверждения. Подойдет ли он нам? Думаю, да. Его характер может позитивно сказаться на команде», – сказал специалист.

Ранее француз сообщил о готовности купить Генриха Мхитаряна у «Манчестер Юнайтед».