Цакташ самовольно уехал со сбора «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ покинул расположение клуба в ОАЭ, где подопечные Курбана Бердыева проводят тренировочный сбор.

«Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение «Рубина» со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты.

В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке.

Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях», – прокомментировал ситуацию гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов.

Вчера стало известно о том, что 25-летний хорват расторг контракт с казанским клубом.