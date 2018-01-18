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    Цакташ самовольно уехал со сбора «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ покинул расположение клуба в ОАЭ, где подопечные Курбана Бердыева проводят тренировочный сбор.

    «Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение «Рубина» со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты.

    В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке.

    Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях», – прокомментировал ситуацию гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов.

    Вчера стало известно о том, что 25-летний хорват расторг контракт с казанским клубом.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    18.01.2018 12:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 января 2018, 11:03

      так себе игрок..но на западе с таких..не он первый уже..три шкуры сняли бы..

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 января 2018, 18:17

      25 лет парню ! Он может себе такое позволить !

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 января 2018, 17:19

      Сломать обе ноги ему.... а то,самовольничать вздумал,видите ли...

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 января 2018, 12:37

      Казнить , нельзя помиловать . Только в России игроки делают то , что им в голову взбредет .

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