Григорий Иванов: «Шатов не заслужил унижений, которые он испытывает в «Зените»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал комментарий по ситуации с полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Олегом Шатовым. Напомним, что хавбек проводит сборы с «Зенитом-2».

« Я в курсе ситуации. Было бы прекрасно, если бы он вернулся к нам хотя бы на эти четыре месяца. Ему сейчас как никогда нужна игровая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира. А они сейчас хотят его воспитывать, держать вне состава в воспитательных целях. Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки.

Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его любимый левый фланг, потом ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него это было большим унижением.

Олег этого не заслужил, он всегда был предан футболу, никогда не сачковал. Даже с травмами выходил, играл. А сейчас его обвиняют, что он что-то не сделал. Я не понимаю таких тренеров. Он приехал со своим уставом в чужой монастырь, игроков сборной перед чемпионатом мира оставляет без практики», – сказал функционер «Областной газете».

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 годы.