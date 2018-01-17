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    Григорий Иванов: «Шатов не заслужил унижений, которые он испытывает в «Зените»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал комментарий по ситуации с полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Олегом Шатовым. Напомним, что хавбек проводит сборы с «Зенитом-2».

    « Я в курсе ситуации. Было бы прекрасно, если бы он вернулся к нам хотя бы на эти четыре месяца. Ему сейчас как никогда нужна игровая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира. А они сейчас хотят его воспитывать, держать вне состава в воспитательных целях. Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки.

    Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его любимый левый фланг, потом ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него это было большим унижением.

    Олег этого не заслужил, он всегда был предан футболу, никогда не сачковал. Даже с травмами выходил, играл. А сейчас его обвиняют, что он что-то не сделал. Я не понимаю таких тренеров. Он приехал со своим уставом в чужой монастырь, игроков сборной перед чемпионатом мира оставляет без практики», – сказал функционер «Областной газете».

    Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 годы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 13:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 января 2018, 18:50

      Гриша полностью прав . Шатову нужна перезагрузка ! Урал точно для этого подходит !!!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 января 2018, 16:32

      Отдайте Шатова в нормальный играющий клуб, дайте ему немного времени и он будет играть. А не так, выпустили туда, потом сюда, потом не туда и где то сказали, что он не играет. Тут у кого хочешь нервы не выдержат. Или с Дзюбой, будь он здоров, выпустили раз в пятилетку и давай ждать от него мешок голов и марадоновской игры, не получилось за 10 минут, все дуй в пятый дивизион. Цирк устроили.
      Этот парень завтра свалит в свою солнечную Италию, а мы будем стоять и хлопать ресницами в дорогу ему. Я сейчас сборную, а не Зенит отстаивал, если чё.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > retiremen 17 января 2018, 17:10

      Полностью согласен! На носу ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 17 января 2018, 16:27

      А при дедушке его тоже обижали необоснованно?

      0
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 17 января 2018, 15:39

      "Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки............."
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Вот и пусть отвечает. Играть надо на пользу команды, если ты в команде, а не надувать губы, как младенец, ставя во главу угла не работу на команду, а собственные амбиции.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 января 2018, 15:36

      "Паспортисты с лимитом наперевес против законов природы" и здравого смысла или "большевики против естествознания" ... Играть нужно хорошо, никто не будет унижать

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 января 2018, 14:11

      Играть надо ..Шатов сдал последнее время ..не доказал свою нужность ..

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 13:32

      У Шатова есть всё, чтобы изменить ситуацию. Надо только вылечиться от дзюбилизма, пересмотреть своё поведение.

      2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 17 января 2018, 13:22

      Нужно дать шанс Шатову получить практику в любой команде , которая потянет его зарплатную ведомость.

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