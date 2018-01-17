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  • Григорий Иванов: «Шатов не заслужил унижений, которые он испытывает в «Зените»

Григорий Иванов: «Шатов не заслужил унижений, которые он испытывает в «Зените»

17 января 2018, 13:19
9

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал комментарий по ситуации с полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Олегом Шатовым. Напомним, что хавбек проводит сборы с «Зенитом-2».

« Я в курсе ситуации. Было бы прекрасно, если бы он вернулся к нам хотя бы на эти четыре месяца. Ему сейчас как никогда нужна игровая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира. А они сейчас хотят его воспитывать, держать вне состава в воспитательных целях. Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки.

Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его любимый левый фланг, потом ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него это было большим унижением.

Олег этого не заслужил, он всегда был предан футболу, никогда не сачковал. Даже с травмами выходил, играл. А сейчас его обвиняют, что он что-то не сделал. Я не понимаю таких тренеров. Он приехал со своим уставом в чужой монастырь, игроков сборной перед чемпионатом мира оставляет без практики», – сказал функционер «Областной газете».

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 годы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Шатов Олег
Комментарии (9)
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ZAITZEFF2011
1516184545
Нужно дать шанс Шатову получить практику в любой команде , которая потянет его зарплатную ведомость.
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DOCTOR PENALTY
1516185127
У Шатова есть всё, чтобы изменить ситуацию. Надо только вылечиться от дзюбилизма, пересмотреть своё поведение.
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Путник 13
1516187514
Играть надо ..Шатов сдал последнее время ..не доказал свою нужность ..
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Zubo
1516192574
"Паспортисты с лимитом наперевес против законов природы" и здравого смысла или "большевики против естествознания" ... Играть нужно хорошо, никто не будет унижать
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mamba9090909
1516192768
"Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки............." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот и пусть отвечает. Играть надо на пользу команды, если ты в команде, а не надувать губы, как младенец, ставя во главу угла не работу на команду, а собственные амбиции.
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zenitforever2015
1516195638
А при дедушке его тоже обижали необоснованно?
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retiremen
1516195938
Отдайте Шатова в нормальный играющий клуб, дайте ему немного времени и он будет играть. А не так, выпустили туда, потом сюда, потом не туда и где то сказали, что он не играет. Тут у кого хочешь нервы не выдержат. Или с Дзюбой, будь он здоров, выпустили раз в пятилетку и давай ждать от него мешок голов и марадоновской игры, не получилось за 10 минут, все дуй в пятый дивизион. Цирк устроили. Этот парень завтра свалит в свою солнечную Италию, а мы будем стоять и хлопать ресницами в дорогу ему. Я сейчас сборную, а не Зенит отстаивал, если чё.
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dok66
1516204253
Гриша полностью прав . Шатову нужна перезагрузка ! Урал точно для этого подходит !!!
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