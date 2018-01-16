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    Джан может остаться в «Ливерпуле»

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может остаться в английском клубе. Ранее сообщалось, что немец турецкого происхождения договорился о переходе в «Ювентус», где он мог стать самым высокооплачиваемым игроком Серии А. Трансфер должен был состояться в конце сезона на правах свободного агента.

    «Мой агент следит за всеми событиями вокруг меня, но я здесь точно останусь до лета. Я не подписывал никаких бумаг ни с одним клубом.

    У меня по-прежнему есть действующий контракт с «Ливерпулем», который все еще может быть продлен. Почему нет? Это потрясающий клуб. Я концентрируюсь на выступлении за «Ливерпуль» и отдам все для этой команды», – заявил Джан.

    В текущем сезоне он принял участие в 25-ти матчах всех турниров. На его счету четыре гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

    Источник: Guardian.com

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    16.01.2018 11:05
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