Джан может остаться в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может остаться в английском клубе. Ранее сообщалось, что немец турецкого происхождения договорился о переходе в «Ювентус», где он мог стать самым высокооплачиваемым игроком Серии А. Трансфер должен был состояться в конце сезона на правах свободного агента.

«Мой агент следит за всеми событиями вокруг меня, но я здесь точно останусь до лета. Я не подписывал никаких бумаг ни с одним клубом.

У меня по-прежнему есть действующий контракт с «Ливерпулем», который все еще может быть продлен. Почему нет? Это потрясающий клуб. Я концентрируюсь на выступлении за «Ливерпуль» и отдам все для этой команды», – заявил Джан.

В текущем сезоне он принял участие в 25-ти матчах всех турниров. На его счету четыре гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.