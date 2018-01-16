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  • Британский писатель Бримсон: «В Англии еще надеются, что ЧМ-2018 отберут у России»

Британский писатель Бримсон: «В Англии еще надеются, что ЧМ-2018 отберут у России»

16 января 2018, 01:22
15

Английский писатель Дуги Бримсон, из-под чьего пера вышло несколько книг о футбольных болельщиках, рассказал о настроении британцев в отношении чемпионата мира-2018 в России.

– Английские СМИ до сих пор обижены, что Россия получила ЧМ-2018?

– Конечно, я говорю это уже много лет. С тех пор, как Россия выиграла право провести ЧМ-2018, британская пресса стала очень болезненно относиться ко всему, что творится в вашей стране. Она пытается подорвать отношение к России и все еще надеется, что турнир у нее отберут и передадут Англии.

– Это информационная война.

– Не совсем. В информационной войне используются более жесткие методы, а британские СМИ слишком ленивы для этого. Леность и порождает подобные скандалы: они видят то, что находится на поверхности, и выдают это за правду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (15)
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Ruryu
1516067302
Эх,уроды,они уроды и есть! ЛГБТшники ...уевы
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VIKZH
1516069473
Вадим Евсеев скажи им - х.. вам
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DQ1
1516078992
Да жуйте дальше сопли, все равно ничего не изменится
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rubinovyi2
1516083125
Да и в самом деле,какая это война? Так,хныканье обиженных...,по жизни..))
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Gullit 76
1516086431
Хрен им!Моржовый!
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vladimir-7
1516086681
Это не британская пресса пытается подорвать отношение к России, а прави- тельство Британии не может пережить, что ЧМ-2018 пройдет в России и заказывает СМИ публикации о различных небылицах, чтобы опорочить Россию и отобрать проведение ЧМ.
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Alex3920486
1516089782
Не, просто они боятся к нам ехать, после стычки в Марселе...
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ZAITZEFF2011
1516092761
Англо-Саксы всегда были враждебно настроены против нашей страны.
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Старина Хэнк
1516096331
Эх, написал бы я, да цензура не пропустит. Встречу какого-нибудь англосакса - уж тогда.....!!!!!!!!!!!!!!!!
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dinar7777dinar
1516110931
дебилы британские !
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