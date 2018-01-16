Британский писатель Бримсон: «В Англии еще надеются, что ЧМ-2018 отберут у России»

Английский писатель Дуги Бримсон, из-под чьего пера вышло несколько книг о футбольных болельщиках, рассказал о настроении британцев в отношении чемпионата мира-2018 в России.

– Английские СМИ до сих пор обижены, что Россия получила ЧМ-2018?

– Конечно, я говорю это уже много лет. С тех пор, как Россия выиграла право провести ЧМ-2018, британская пресса стала очень болезненно относиться ко всему, что творится в вашей стране. Она пытается подорвать отношение к России и все еще надеется, что турнир у нее отберут и передадут Англии.

– Это информационная война.

– Не совсем. В информационной войне используются более жесткие методы, а британские СМИ слишком ленивы для этого. Леность и порождает подобные скандалы: они видят то, что находится на поверхности, и выдают это за правду.