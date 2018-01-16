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    Британский писатель Бримсон: «В Англии еще надеются, что ЧМ-2018 отберут у России»

    Английский писатель Дуги Бримсон, из-под чьего пера вышло несколько книг о футбольных болельщиках, рассказал о настроении британцев в отношении чемпионата мира-2018 в России.

    – Английские СМИ до сих пор обижены, что Россия получила ЧМ-2018?

    – Конечно, я говорю это уже много лет. С тех пор, как Россия выиграла право провести ЧМ-2018, британская пресса стала очень болезненно относиться ко всему, что творится в вашей стране. Она пытается подорвать отношение к России и все еще надеется, что турнир у нее отберут и передадут Англии.

    – Это информационная война.

    – Не совсем. В информационной войне используются более жесткие методы, а британские СМИ слишком ленивы для этого. Леность и порождает подобные скандалы: они видят то, что находится на поверхности, и выдают это за правду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 01:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 16:55

      дебилы британские !

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 января 2018, 12:58

      ленивость не ленивость, а ВАДА и ФИФА уже стали раскручивать колесо по "нечистоплотным" российским футболистам. т.ч. хз к чему это приведёт, учитывая полную недееспособность наших спортивных чиновников? уверенными на 100% быть нельзя в сложившейся ситуации.

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 16 января 2018, 12:52

      Эх, написал бы я, да цензура не пропустит. Встречу какого-нибудь англосакса - уж тогда.....!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 января 2018, 11:58

      заплатили и пролетели..они тоже чувствуют себя исключительными!

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 16 января 2018, 11:52

      Англо-Саксы всегда были враждебно настроены против нашей страны.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 января 2018, 11:03

      Не, просто они боятся к нам ехать, после стычки в Марселе...

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Alex3920486 16 января 2018, 11:03

      А мы вас будем ждать, очень ждать....

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2018, 10:11

      Это не британская пресса пытается подорвать отношение к России, а прави-
      тельство Британии не может пережить, что ЧМ-2018 пройдет в России и
      заказывает СМИ публикации о различных небылицах, чтобы опорочить
      Россию и отобрать проведение ЧМ.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2018, 10:07

      Хрен им!Моржовый!

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      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 января 2018, 09:12

      Да и в самом деле,какая это война?
      Так,хныканье обиженных...,по жизни..))

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 16 января 2018, 08:03

      Да жуйте дальше сопли, все равно ничего не изменится

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