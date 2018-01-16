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    Чорлука считает связку защитников Пейчинович-Кверквелия лучшей в РФПЛ

    Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлением от игры партнеров в период, когда хорват восстанавливался от травмы.

    «И Соломон Кверквелия, и Неманья Пейчинович играли отлично! Думаю, в этом сезоне они являются лучшей связкой центральных защитников во всем чемпионате. Искренне за них рад.

    Нема — мой большой друг, мы давно общаемся. С приходом в команду Сабы стало больше юмора, шуток. Настоящий грузин, отличную атмосферу создает!

    Что касается конкуренции и моей роли… Я буду ждать своего шанса, выходить на поле и доказывать», – сказал Чорлука.

    «Локомотив» с отрывом лидирует в РФПЛ.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.01.2018 00:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 января 2018, 11:00

      думаю, Чарли непросто будет вернуться в основу.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 января 2018, 07:06

      Возвращайся на поле Чарли , тебя не хватает !

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