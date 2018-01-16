Чорлука считает связку защитников Пейчинович-Кверквелия лучшей в РФПЛ

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлением от игры партнеров в период, когда хорват восстанавливался от травмы.

«И Соломон Кверквелия, и Неманья Пейчинович играли отлично! Думаю, в этом сезоне они являются лучшей связкой центральных защитников во всем чемпионате. Искренне за них рад.

Нема — мой большой друг, мы давно общаемся. С приходом в команду Сабы стало больше юмора, шуток. Настоящий грузин, отличную атмосферу создает!

Что касается конкуренции и моей роли… Я буду ждать своего шанса, выходить на поле и доказывать», – сказал Чорлука.

«Локомотив» с отрывом лидирует в РФПЛ.