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    Гендиректор «Ахмата»: «Швеца зимой не отпустим, но готовы вернуться к этому вопросу по окончании сезона»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Антоном Швецом в зимнее трансферное окно. Руководитель отметил, что грозненцы готовы вернуться к обсуждению данного вопроса летом.

    Ранее появилась информация, что на 24-летнего игрока претендует «Зенит».

    «Мы не рассматриваем варианты с продажей Швеца зимой. Мы всем клубам об этом сказали. Если интерес каких-то команд останется, то летом готовы вернутся к этому вопросу», – сказал Айдамиров.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Швец выходил на поле в 15-ти матчах, отметившись тремя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 января 2018, 11:38

      можно если хорошо отстегнут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 15 января 2018, 21:18

      И хорошо

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