Гендиректор «Ахмата»: «Швеца зимой не отпустим, но готовы вернуться к этому вопросу по окончании сезона»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Антоном Швецом в зимнее трансферное окно. Руководитель отметил, что грозненцы готовы вернуться к обсуждению данного вопроса летом.

Ранее появилась информация, что на 24-летнего игрока претендует «Зенит».

«Мы не рассматриваем варианты с продажей Швеца зимой. Мы всем клубам об этом сказали. Если интерес каких-то команд останется, то летом готовы вернутся к этому вопросу», – сказал Айдамиров.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Швец выходил на поле в 15-ти матчах, отметившись тремя голами.