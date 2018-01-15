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    Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Реалом Сосьедад» – 4:2. Дубль в составе сине-гранатовых оформил нападающий Луис Суарес.

    Благодаря этому результату «Барселона» набрала 51 очко и упрочила лидерство в Примере. В активе команды из Сосьедада 23 балла и 15-я строчка.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Реал Сосьедад – Барселона – 2:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Виллиан Жозе, 11; 2:0 – Хуанми, 34; 2:1 – Паулиньо, 2:2 – Суарес, 50; 2:3 – Суарес, 71; 2:4 – Месси, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 00:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 января 2018, 21:26

      суарес месси ! паулиньо красавчик(роналду в сторонке плачет со своими нырялду-голами которых только 4 в этом сезоне ахахахах). барса сила !

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 15 января 2018, 08:35

      Просто включились в игру при счете 0-2

      1
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      Рейтинг: +116

      ron 80 15 января 2018, 07:51

      Очень странный стартовый состав....Роберто воткнули опять туда , где он самый слабый..хорошо во 2-м тайме до Вальверде дошло, что Роберто впереди полезнее......Ну я не знаю......ну может я тупой и ни чего не понимаю в футболе...Ну сколько можно возиться с Гомешем...Ну полный ноль.....нет полный минус....Ну повезло вчера , третий гол не защитали Реалу по ошибке....а так всё ....привет...и Гомеш прямой участник беззубой игры Барсы...Вот я не знаю , хоть одно полезное действие было у этого бревна?Короче с составом накосячил Вальверде.....А так в общем -красивый комбэк.........

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ron 80 15 января 2018, 21:27

      ну ниче поэксперементировали а игру как всегда сделали лидеры !

      0
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 15 января 2018, 07:43

      С победой всех болелов Барсы. Игра Вермалена радует в старте с Умтити надо его вставить!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 января 2018, 01:06

      Барсу конечно не остановить.С победой "сине-гранатовые"

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 15 января 2018, 01:01

      Думаю Барса проснулась под конец первого тайма, ну и удача чуть чуть была на нашей стороне, молодцы, видно что команда старается и делает то что и должна делать Лучшая Команда Мира!! BARSA THE BEST!!!!

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 00:47

      Странное начало и логичное завершение.

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 15 января 2018, 00:47

      Браво Барса.

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      Рейтинг: +12

      cossano 15 января 2018, 00:46

      Всех с победой!

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 января 2018, 00:42

      не симпатизирую Барсе,но даже при 2-0 понимал что она победит

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