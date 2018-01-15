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  • Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

15 января 2018, 00:39
11

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Реалом Сосьедад» – 4:2. Дубль в составе сине-гранатовых оформил нападающий Луис Суарес.

Благодаря этому результату «Барселона» набрала 51 очко и упрочила лидерство в Примере. В активе команды из Сосьедада 23 балла и 15-я строчка.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Виллиан Жозе, 11; 2:0 – Хуанми, 34; 2:1 – Паулиньо, 2:2 – Суарес, 50; 2:3 – Суарес, 71; 2:4 – Месси, 85.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Суарес Луис
Комментарии (11)
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alexivanof197
1515966140
не симпатизирую Барсе,но даже при 2-0 понимал что она победит
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cossano
1515966384
Всех с победой!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1515966426
Браво Барса.
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DOCTOR PENALTY
1515966442
Странное начало и логичное завершение.
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Football06
1515967290
Думаю Барса проснулась под конец первого тайма, ну и удача чуть чуть была на нашей стороне, молодцы, видно что команда старается и делает то что и должна делать Лучшая Команда Мира!! BARSA THE BEST!!!!
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Татарин за ЦСКА
1515967580
Барсу конечно не остановить.С победой "сине-гранатовые"
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Lemon1
1515991382
С победой всех болелов Барсы. Игра Вермалена радует в старте с Умтити надо его вставить!
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ron 80
1515991916
Очень странный стартовый состав....Роберто воткнули опять туда , где он самый слабый..хорошо во 2-м тайме до Вальверде дошло, что Роберто впереди полезнее......Ну я не знаю......ну может я тупой и ни чего не понимаю в футболе...Ну сколько можно возиться с Гомешем...Ну полный ноль.....нет полный минус....Ну повезло вчера , третий гол не защитали Реалу по ошибке....а так всё ....привет...и Гомеш прямой участник беззубой игры Барсы...Вот я не знаю , хоть одно полезное действие было у этого бревна?Короче с составом накосячил Вальверде.....А так в общем -красивый комбэк.........
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ALeX-161-rus
1515994517
Просто включились в игру при счете 0-2
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dinar7777dinar
1516040811
суарес месси ! паулиньо красавчик(роналду в сторонке плачет со своими нырялду-голами которых только 4 в этом сезоне ахахахах). барса сила !
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