Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Реалом Сосьедад» – 4:2. Дубль в составе сине-гранатовых оформил нападающий Луис Суарес.

Благодаря этому результату «Барселона» набрала 51 очко и упрочила лидерство в Примере. В активе команды из Сосьедада 23 балла и 15-я строчка.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Виллиан Жозе, 11; 2:0 – Хуанми, 34; 2:1 – Паулиньо, 2:2 – Суарес, 50; 2:3 – Суарес, 71; 2:4 – Месси, 85.

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