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  • Колосков: — о публикации Daily Mail: «Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!»

Колосков: — о публикации Daily Mail: «Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!»

14 января 2018, 17:43
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.

– Пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все что угодно. Тем более Daily Mail.

Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария! Как можно использовать допинг при сегодняшнем отношении к российским спортсменам?! Очередная провокационная статья в надежде на то, что мы отреагируем. Мой совет всем: «Выбросьте это из головы и забудьте!».

– Но ФИФА собирается организовать разбирательство.

– Из-за того, что кто-то когда-то где-то якобы что-то принимал. Цель британцев – поднять дискуссию. Разбираться нужно только в том случае, если поступят официальные заявления от ФИФА.

Ранее МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (8)
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Александр52
1515942254
Нам надо всем лечиться. Нам есть чем гордиться и без футбола. Хватит терять и оправдываться, надо собирать и приумножать лучшее. Имидж Мутко, это к сожалению имидж современной России.
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серега кашин
1515943503
какие же эти британцы гнилой и поганый народ
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DOCTOR PENALTY
1515943677
Не та ситуация, чтобы выбросить и забыть. Надо отвечать
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Ruryu
1515944767
Думаю,когда от фифа поступит заявление,будет поздно бодаться. Надо,сейчас попытаться засудить,сие издание.. тогда,другие подумают,стоит ли писать "хрень" всякую..
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kykyi
1515946504
Какого хера тогда комментируешь!!!!?
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alex1951
1515951983
Дурак ты,Колос и не лечишься....вы там в Федерации все с приветом,как Мудько? Тебе ничего не говорит ,как 2я Мировая война началась? Напомню ,Сталин ,как ты щас всерьез не принимал сообщения о войне, а вы ,,старперы,, с такими заявлениями завалите ЧМ. PS И Мудистов и ты- ведете себя,как враги народа и вас надо...того ... на нуль умножить,ибо пользы от вас никакой,один вред!
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van2iv4n0f
1515953012
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iBragim2102
1515960211
Интересно, ФИФА все слухи будет проверять, или только за те за которые ей заплатили.
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