Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: — о публикации Daily Mail: «Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.

    – Пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все что угодно. Тем более Daily Mail.

    Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария! Как можно использовать допинг при сегодняшнем отношении к российским спортсменам?! Очередная провокационная статья в надежде на то, что мы отреагируем. Мой совет всем: «Выбросьте это из головы и забудьте!».

    – Но ФИФА собирается организовать разбирательство.

    – Из-за того, что кто-то когда-то где-то якобы что-то принимал. Цель британцев – поднять дискуссию. Разбираться нужно только в том случае, если поступят официальные заявления от ФИФА.

    Ранее МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 января 2018, 23:03

      Интересно, ФИФА все слухи будет проверять, или только за те за которые ей заплатили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      van2iv4n0f 14 января 2018, 21:03

      Как бросить курить за неделю!! 100% натуральное средство которое излечит тебя от этой привычки за пару дней. Я сбросил лишний вес и стал чувствовать себя намного моложе, теперь вам рекомендую! - http://2qu.ru/smokeout

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 января 2018, 20:46

      Дурак ты,Колос и не лечишься....вы там в Федерации все с приветом,как Мудько?
      Тебе ничего не говорит ,как 2я Мировая война началась?
      Напомню ,Сталин ,как ты щас всерьез не принимал сообщения о войне,
      а вы ,,старперы,, с такими заявлениями завалите ЧМ.
      PS И Мудистов и ты- ведете себя,как враги народа и вас надо...того ...
      на нуль умножить,ибо пользы от вас никакой,один вред!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 января 2018, 19:15

      Какого хера тогда комментируешь!!!!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 января 2018, 18:46

      Думаю,когда от фифа поступит заявление,будет поздно бодаться. Надо,сейчас попытаться засудить,сие издание.. тогда,другие подумают,стоит ли писать "хрень" всякую..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 18:27

      Не та ситуация, чтобы выбросить и забыть. Надо отвечать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 января 2018, 18:25

      какие же эти британцы гнилой и поганый народ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 января 2018, 18:04

      Нам надо всем лечиться. Нам есть чем гордиться и без футбола. Хватит терять и оправдываться, надо собирать и приумножать лучшее. Имидж Мутко, это к сожалению имидж современной России.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11