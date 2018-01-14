Колосков: — о публикации Daily Mail: «Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.

– Пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все что угодно. Тем более Daily Mail.

Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария! Как можно использовать допинг при сегодняшнем отношении к российским спортсменам?! Очередная провокационная статья в надежде на то, что мы отреагируем. Мой совет всем: «Выбросьте это из головы и забудьте!».

– Но ФИФА собирается организовать разбирательство.

– Из-за того, что кто-то когда-то где-то якобы что-то принимал. Цель британцев – поднять дискуссию. Разбираться нужно только в том случае, если поступят официальные заявления от ФИФА.

Ранее МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.