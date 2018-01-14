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    Венгер: «Почему Санчес вне заявки на матч с «Борнмутом»? Он рассеян»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, почему решил не включать нападающего Алексиса Санчеса в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:0, первый тайм).

    «Санчес сейчас рассеян. В его ситуации пока ничего не решено окончательно, поэтому я решил оставить его дома», — сказал Венгер.

    Венгер также добавил, что окончательное решение с переходом Санчеса в другую команду стало бы облегчением для него. Француз хочет сконцентрироваться на работке с игроками, которые в обозримом будущем останутся в команде.

    Санчес может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». По слухам, сделка с «Юнайтед» уже оформлена и в ближайшее время о ней будет объявлено официально.

    Источник: Skysports

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    14.01.2018 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      Поль 14 января 2018, 17:55

      ну работки без него побольше будет...

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