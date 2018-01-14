Венгер: «Почему Санчес вне заявки на матч с «Борнмутом»? Он рассеян»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, почему решил не включать нападающего Алексиса Санчеса в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:0, первый тайм).

«Санчес сейчас рассеян. В его ситуации пока ничего не решено окончательно, поэтому я решил оставить его дома», — сказал Венгер.

Венгер также добавил, что окончательное решение с переходом Санчеса в другую команду стало бы облегчением для него. Француз хочет сконцентрироваться на работке с игроками, которые в обозримом будущем останутся в команде.

Санчес может перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». По слухам, сделка с «Юнайтед» уже оформлена и в ближайшее время о ней будет объявлено официально.