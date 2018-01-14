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    Источник: Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил испанский журналист Диего Мартинес.

    По информации источника, агент футболиста Фернандо Фелисевич сегодня завершил сделку. В ближайшее время об этом будет сообщено официально.

    Ранее из борьбы за игрока по финансовым причинам вышел «Манчестер Сити».

    Сегодня стало известно, что семья нападающего в ближайшее время переедет из Лондона.

    Источник: Twitter

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    14.01.2018 00:26
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 14 января 2018, 16:58

      Крутое приобретение, однозначно на пользу МЮ, учитывая что Златан сейчас не в лучшей форме, да и не факт, что наберёт уже - всё таки ему 36 лет, а Санчес атаку МЮ точно освежит. Если это не "утка", то новость прекрасная )

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      Рейтинг: +69

      Garri98 14 января 2018, 08:47

      Признаюсь: не особо был рад Мауру, но теперь и Санчесу. Но Увы; это продолжение истории МЮ. Поэтому, хотелось бы что бы эти ребята превзошли все ожидания, нас, истинных болел МЮ. Удачи, голов, и взаимопонимания с нашими пацанами. Всем болелам терпения, удачи и стабильности!!! Скажу правду, есть мнение, что Лига Чемпионов,Наша!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Garri98 15 января 2018, 01:05

      ЛЧ выиграет либо Барселона,либо МС ну или Реал,но точно не МЮ с такой игрой

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 января 2018, 07:19

      лучше бы озила

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 января 2018, 06:17

      Может Арсенал лучше заиграет??

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 января 2018, 03:26

      Шарпа и Инса забыл..))

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 января 2018, 03:22

      ..и мне,как "болельщику" с как минимум двадцатилетним стажем,не забывшим Невилла,Гигза,Бекхэма,Кантона,Йорка и Коула,Батта и Скоулза,Смита и Фердинанда, даже пусть будет Ван Нистелроя,Ван дер Сара(переход ван перси тоже своего рода предательство) и Канчельскиса,Кина и Флетчера,Сильвестра и Бартеза,Стампа,Шмейхеля,и даже Шерингема с Сульшером(хотя они бееее,хоть и были долго),ужасно неприятно,что в наш стан перешел предатель...допускаю,что игрок может переходить из лиги в лигу...и то против,но из клуба в стан соперников-это перебор и предательство,на мой взгляд

      -2
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      Рейтинг: +10

      iPhen > Антон bx14e 14 января 2018, 10:46

      Какой к черут соперник, перешел бы в стан Лондонской команды - другое дело, ну или что-то вроед заклятых врагов, по типу Реал - Барселона, МЮ - ливерпуль. Но вообще, после ухода руни тот МЮ умер.Это денежный мешок на уровне ПСЖ. У вас есть на левом фланге молодые крутые вингеры, но на рынке есть ещё один, почему бы не взять? А остальных куда-то сплавить в аренду или продать, и пох что они в хорошей форме и тащат, но по мастерству пока что похуже.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 января 2018, 02:57

      С детства были у меня фавориты в разных чемпионатах..
      В англии-МЮ, в Италии-Юве и Брешиа с Баджо, в Испании-Сельта Карпина и Мостового,Германии чемпионат не любил(все-таки предки фашистов они,так считал тогда,да и теперь не иначе,а кто же они?),в португалии-Боавишта с Жао Пинто..
      так вот..в Манчестер этот недотренер жозе понабрал каких-то недотёп...то марсьяля за много-много купит,теперь предателя алёшку санчеса и тд..руни вышвырнул,как бы стар и бесполезен он не был..
      такое ощущение,что его со "стэмфордского моста" заслали усилиями одного проворовавшегося хитрюгана,у которого яхта длиннее всех футбольных полей и хоккейных коробок в городах НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ!

      -1
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      Рейтинг: +25

      Santi-LokoMashina > Антон bx14e 14 января 2018, 11:23

      я тебя огорчу....но Марсиаля купил не Моур, это тебе так к свединию!!! но Марсиаль молод и хорош....в этом сезоне он мне нравится, просто не хватает стабильности!

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 14 января 2018, 02:44

      Надеюсь ему понравится быть дьяволом)

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 января 2018, 02:15

      Санчес деградирующий игрок. Эта покупка со знаком минус, сомнительная и заведомо убыточная.

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Александр52 14 января 2018, 21:11

      ты единственный здравомыслящий человек из всей этой банды! на все 100% ты прав!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 01:33

      Это потеря потерь для Арсенала.
      А что орал там Арсен Венгер-Озил и Санчес точно не покинут Лондон,но вот как всё вышло.Удачи,Алексис и побольше трофеев

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 01:47

      Арсену не нужны победы. Ему важен процесс. В этом он на путина похож.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 14 января 2018, 13:19

      Причем тут В.В.Путин???

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 16:46

      Это ассоциация, если ты не понял

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 14 января 2018, 19:29

      Я понял,но у него есть результат

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 21:00

      А я не понял. Изъясняйтесь грамотно. У кого есть результат ?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 14 января 2018, 21:06

      У Путина есть результат!!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 21:11

      Ну да в 21 год можно себя в этом убедить :) Согласен. Результат очевиден - промышленность в руинах, с/х и медицина в ... опе, кругом враги и пенсии по 8000 руб. Есть чем гордиться:)))

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 21:13

      не смеши!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 14 января 2018, 21:18

      Да что вы привязались к моим годам.Мне 39 лет,а аккуант ни мой!!!
      Что касается Путина,я с "умными и правильными" людьми не спорю!!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 21:22

      Пишешь с ошибками в 39 лет?))) Точно! ВВП - твой президент:)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > la verdad 14 января 2018, 21:55

      Перепутал местами буквы-это не ошибка,а опечатка.
      Для таких,как ты нужно жить на западе,там намного лучше и президенты отличные!!!
      Или вон,к "укропам",там точно тебе будет по душе!!!

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      la verdad > Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 22:37

      Да ты даже не видишь эту ошибку, второгодник!)))) "ни мой" :))) Садись - два!!! А посылать ты можешь свою маму, которая тебя через .. опу рожала-мучилась:)))

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      Татарин за ЦСКА > la verdad 15 января 2018, 01:04

      Ну вот касаться родителей-это учесть глупых и очень низких людей,ну как ты например!!!
      Я же на личности не перехожу,тем более не трогаю твоих близких.
      А насчет президента,у тебя своё мнение,у меня своё и мы останемся при них,даже если разосрёмся на этом ФУТБОЛЬНОМ сайте ничего не измениться!!!

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