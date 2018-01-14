Источник: Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил испанский журналист Диего Мартинес.

По информации источника, агент футболиста Фернандо Фелисевич сегодня завершил сделку. В ближайшее время об этом будет сообщено официально.

Ранее из борьбы за игрока по финансовым причинам вышел «Манчестер Сити».

Сегодня стало известно, что семья нападающего в ближайшее время переедет из Лондона.