Источник: Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Крутое приобретение, однозначно на пользу МЮ, учитывая что Златан сейчас не в лучшей форме, да и не факт, что наберёт уже - всё таки ему 36 лет, а Санчес атаку МЮ точно освежит. Если это не "утка", то новость прекрасная )
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил испанский журналист Диего Мартинес.
По информации источника, агент футболиста Фернандо Фелисевич сегодня завершил сделку. В ближайшее время об этом будет сообщено официально.
Ранее из борьбы за игрока по финансовым причинам вышел «Манчестер Сити».
Сегодня стало известно, что семья нападающего в ближайшее время переедет из Лондона.