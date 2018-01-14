Коммерческий директор «Спартака»: «В первый день на море жена называет меня «сметаной». Это расизм?»

Расизм - не расизм, а Трахтенбергу на вид поставить нужно: явно департамент по связям с общественностью контролировал "новости от Джикии" и это их косяк. Джикия футболист, а не журналист, тем паче и во вью иногда хрень несет, которая вредит имиджу клуба.
Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал сообщение в твиттере защитника красно-белых Георгия Джикии, в котором тот назвал темнокожих футболистов московской команды «шоколадками».
«Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней «жаркой» темой. Мы когда приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: «О, сметана на солнце пришла обгорать».
Вот и думаю теперь – расизм это или нет? А то вдруг», – сообщил Атаманенко.
«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия