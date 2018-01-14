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    Коммерческий директор «Спартака»: «В первый день на море жена называет меня «сметаной». Это расизм?»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал сообщение в твиттере защитника красно-белых Георгия Джикии, в котором тот назвал темнокожих футболистов московской команды «шоколадками».

    «Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней «жаркой» темой. Мы когда приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: «О, сметана на солнце пришла обгорать».

    Вот и думаю теперь – расизм это или нет? А то вдруг», – сообщил Атаманенко.

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: Twitter

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    14.01.2018 09:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 января 2018, 13:19

      Расизм - не расизм, а Трахтенбергу на вид поставить нужно: явно департамент по связям с общественностью контролировал "новости от Джикии" и это их косяк. Джикия футболист, а не журналист, тем паче и во вью иногда хрень несет, которая вредит имиджу клуба.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 12:11

      по их мнению никакие слова к русским расизмом считаться не могут а вот любое что скажут русские может быть использовано против них)

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 января 2018, 11:43

      Надо всю команду одеть в костюмы шоколадок, белых в черный шоколад, черных в молочный и провести фотосессию. Вот ради прикола, чисто посмотреть реакцию, этих геев из Европы )))

      2
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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 января 2018, 11:39

      Этим европейцам надо показать клип "Я шоколадный заяц" пусть их там всех инфаркт хватит.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > acor94 14 января 2018, 11:44

      Ну неграм у них разрешено, негров называть неграми ))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 января 2018, 11:14

      Джикии сейчас надо на негритянке жениться в оправдание,а то, зашуганные своими неграми, европейцы бойкотируют ЧМ...

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 января 2018, 11:01

      ******* уже со своим расизмом - из пальца готовы уже высосать проблему дебилы ****!!!

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 января 2018, 10:02

      Поздняк метаться. Уже раскручивают в Европе вовсю этот случай. Тем более чм на носу. Отмазки никто слушать не собирается . Даже если бразильцы сами будут всех успокаивать..
      Джикия идиот.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > VVM1964 14 января 2018, 21:08

      ну смотри - может поумнеешь...
      случай есть.. для нас это пустяк .. а в медиапространстве сейчас это как снежный ком будет нарастать.. параллельно с допингом в сб. России будут раскручивать

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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 14 января 2018, 09:45

      Только если жена - шоколадка:)

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 09:43

      Да по отношению к сметане

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