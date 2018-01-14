Коммерческий директор «Спартака»: «В первый день на море жена называет меня «сметаной». Это расизм?»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал сообщение в твиттере защитника красно-белых Георгия Джикии, в котором тот назвал темнокожих футболистов московской команды «шоколадками».

«Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней «жаркой» темой. Мы когда приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: «О, сметана на солнце пришла обгорать».

Вот и думаю теперь – расизм это или нет? А то вдруг», – сообщил Атаманенко.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия