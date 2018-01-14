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  • Коммерческий директор «Спартака»: «В первый день на море жена называет меня «сметаной». Это расизм?»

Коммерческий директор «Спартака»: «В первый день на море жена называет меня «сметаной». Это расизм?»

14 января 2018, 09:27
14

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал сообщение в твиттере защитника красно-белых Георгия Джикии, в котором тот назвал темнокожих футболистов московской команды «шоколадками».

«Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней «жаркой» темой. Мы когда приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: «О, сметана на солнце пришла обгорать».

Вот и думаю теперь – расизм это или нет? А то вдруг», – сообщил Атаманенко.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (14)
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Loxxam
1515912209
Да по отношению к сметане
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RusikLand
1515912334
Только если жена - шоколадка:)
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mihail200606
1515913369
Поздняк метаться. Уже раскручивают в Европе вовсю этот случай. Тем более чм на носу. Отмазки никто слушать не собирается . Даже если бразильцы сами будут всех успокаивать.. Джикия идиот.
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I_R_O_N_M_A_N
1515916865
******* уже со своим расизмом - из пальца готовы уже высосать проблему дебилы ****!!!
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SPACE TRUCKIN
1515917641
Джикии сейчас надо на негритянке жениться в оправдание,а то, зашуганные своими неграми, европейцы бойкотируют ЧМ...
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acor94
1515919142
Этим европейцам надо показать клип "Я шоколадный заяц" пусть их там всех инфаркт хватит.
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ufos73
1515919413
Надо всю команду одеть в костюмы шоколадок, белых в черный шоколад, черных в молочный и провести фотосессию. Вот ради прикола, чисто посмотреть реакцию, этих геев из Европы )))
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OfaZavr
1515921075
по их мнению никакие слова к русским расизмом считаться не могут а вот любое что скажут русские может быть использовано против них)
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Eddyson
1515925143
Расизм - не расизм, а Трахтенбергу на вид поставить нужно: явно департамент по связям с общественностью контролировал "новости от Джикии" и это их косяк. Джикия футболист, а не журналист, тем паче и во вью иногда хрень несет, которая вредит имиджу клуба.
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