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Моуринью: «Конте? Я его презираю. Конец истории»

14 января 2018, 06:50
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение закончить конфликт с наставником «Челси» Антонио Конте. При этом португалец заявил, что презирает своего коллегу из лондонского клуба.

«Я думаю, что когда один человек оскорбляет другого, то ему следует ожидать ответной реакции или презрения.

Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Затем он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю ему презрение. Для меня презрение означает конец истории», – сообщил Моуринью.

Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Конте Антонио
Комментарии (9)
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talgatnurzhanov2006
1515903203
наберут детей в морфлот...
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Adekvat07
1515905574
презирающих "особенного" в мире гораздо больше
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ДСА
1515909132
Какой обидчевый, аж воротит.
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fanchik
1515910674
Самый умный ответ в конфликтах это лучше замолчать, а не кричать на каждом углу я тебя презираю
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Gornostay
1515911704
Вот и ладушки,конец истории))) На очереди отношение Моуринью к Гвардиоле)
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OfaZavr
1515920166
Моюринью сам же и начал этот конфликт и всячески пытался задеть Конте, а сейчас его еще и обвиняет это как раз Жозе и заслуживает презрения еще и за то что раньше также себе позволял всякие гадости и Тито Виланове в глаз пальцем ткнул и за ухо сзади дернули тогда кого-то ну а про словесный понос вообще говорить не стоит.
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Vlad_Tverskoy
1515924394
пень трухлявый! помню после матча с цска,фанат армейцев что то очень душевно оскорбительное кричал ему в лицо рядом с подтребунным помещением)))не знаю что именно но было интересно на это смотреть)
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DOCTOR PENALTY
1515925105
Думаю найдётся немало желающих начистить морду Моуру
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belrus21
1515926742
Обидели мышку...
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