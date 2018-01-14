Моуринью: «Конте? Я его презираю. Конец истории»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение закончить конфликт с наставником «Челси» Антонио Конте. При этом португалец заявил, что презирает своего коллегу из лондонского клуба.

«Я думаю, что когда один человек оскорбляет другого, то ему следует ожидать ответной реакции или презрения.

Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Затем он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю ему презрение. Для меня презрение означает конец истории», – сообщил Моуринью.

Моуринью поругался с Конте. Очень жестко