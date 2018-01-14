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    Моуринью: «Конте? Я его презираю. Конец истории»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение закончить конфликт с наставником «Челси» Антонио Конте. При этом португалец заявил, что презирает своего коллегу из лондонского клуба.

    «Я думаю, что когда один человек оскорбляет другого, то ему следует ожидать ответной реакции или презрения.

    Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Затем он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю ему презрение. Для меня презрение означает конец истории», – сообщил Моуринью.

    Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

    Источник: FourFourTwo

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    14.01.2018 06:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +481

      belrus21 14 января 2018, 13:45

      Обидели мышку...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 13:18

      Думаю найдётся немало желающих начистить морду Моуру

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 14 января 2018, 13:06

      пень трухлявый!
      помню после матча с цска,фанат армейцев что то очень душевно оскорбительное кричал ему в лицо рядом с подтребунным помещением)))не знаю что именно но было интересно на это смотреть)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:56

      Моюринью сам же и начал этот конфликт и всячески пытался задеть Конте, а сейчас его еще и обвиняет это как раз Жозе и заслуживает презрения еще и за то что раньше также себе позволял всякие гадости и Тито Виланове в глаз пальцем ткнул и за ухо сзади дернули тогда кого-то ну а про словесный понос вообще говорить не стоит.

      4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 14 января 2018, 09:35

      Вот и ладушки,конец истории)))
      На очереди отношение Моуринью к Гвардиоле)

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 января 2018, 09:17

      Самый умный ответ в конфликтах это лучше замолчать, а не кричать на каждом углу я тебя презираю

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 января 2018, 08:52

      Какой обидчевый, аж воротит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 14 января 2018, 07:52

      презирающих "особенного" в мире гораздо больше

      3
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 14 января 2018, 07:13

      наберут детей в морфлот...

      0
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