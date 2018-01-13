Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте – о ничьей с «Лестером»: «Думаю, игроки «Челси» просто устали»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал итог матча 23-го тура АПЛ, в котором лондонский клуб сыграл вничью с «Лестером» (0:0).

    На данный момент синие занимают в турнирной таблице чемпионата Англии третье место.

    «Думаю, и в матче с «Арсеналом», и в матче с «Лестером» у нас вышло на поле много топ-футболистов. Нам противостоял очень серьезный соперник. Думаю, многие наши игроки просто устали.

    В первом тайме «Лестер» бегал больше нас и выглядел лучше нас. Но мы знали, что против нас действует хороший соперник – худший для нас из всех на данный момент», – сказал Конте.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2018 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 января 2018, 05:14

      неплохо погуляли на праздниках значит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11