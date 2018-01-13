Конте – о ничьей с «Лестером»: «Думаю, игроки «Челси» просто устали»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал итог матча 23-го тура АПЛ, в котором лондонский клуб сыграл вничью с «Лестером» (0:0).

На данный момент синие занимают в турнирной таблице чемпионата Англии третье место.

«Думаю, и в матче с «Арсеналом», и в матче с «Лестером» у нас вышло на поле много топ-футболистов. Нам противостоял очень серьезный соперник. Думаю, многие наши игроки просто устали.

В первом тайме «Лестер» бегал больше нас и выглядел лучше нас. Но мы знали, что против нас действует хороший соперник – худший для нас из всех на данный момент», – сказал Конте.