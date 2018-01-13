Комментатор ESPN – «Спартаку»: «Надо думать, что публикуете»

Комментатор англоязычного спортивного телевизионного холдинга ESPN Джон Брэдли прокомментировал пост московского «Спартака» в социальной сети, где Георгий Джикия назвал своих темнокожих партнеров шоколадками.

– Я всегда защищал российский футбол в Англии. Но вы должны думать о том, что публикуете, и как эта информация может быть интерпретирована. То, что опубликовано на видео, – глупо и не имеет оправдания.

– Вы понимаете, что это говорит Джикия, а не сотрудник пресс-службы?

– Да, и это даже хуже, потому что футболист представляет свою страну на международной арене. Выглядит так, будто игрок высмеивает цвет кожи своих одноклубников.

– Это расизм?

– Да сами посмотрите. Мир давно думает, что Россия и русские, – это хулиганы и расисты. Но это отношение нужно поменять. Я люблю Россию и людей, которые в ней живут. Но в Англии не все разделяют мою любовь. И такие вещи все усложняют. Все должны работать вместе, чтобы воспитывать людей – футболисты в том числе. Сейчас 2018-й, а не 1968-й…

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия