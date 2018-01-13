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    Комментатор ESPN – «Спартаку»: «Надо думать, что публикуете»

    Комментатор англоязычного спортивного телевизионного холдинга ESPN Джон Брэдли прокомментировал пост московского «Спартака» в социальной сети, где Георгий Джикия назвал своих темнокожих партнеров шоколадками.

    – Я всегда защищал российский футбол в Англии. Но вы должны думать о том, что публикуете, и как эта информация может быть интерпретирована. То, что опубликовано на видео, – глупо и не имеет оправдания.

    – Вы понимаете, что это говорит Джикия, а не сотрудник пресс-службы?

    – Да, и это даже хуже, потому что футболист представляет свою страну на международной арене. Выглядит так, будто игрок высмеивает цвет кожи своих одноклубников.

    – Это расизм?

    – Да сами посмотрите. Мир давно думает, что Россия и русские, – это хулиганы и расисты. Но это отношение нужно поменять. Я люблю Россию и людей, которые в ней живут. Но в Англии не все разделяют мою любовь. И такие вещи все усложняют. Все должны работать вместе, чтобы воспитывать людей – футболисты в том числе. Сейчас 2018-й, а не 1968-й…

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 20:31
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +67296

      portero 14 января 2018, 13:10

      англы считают что шутить надо так, что бы тупорылый англ всё понял.
      у разных стран свой язык свой юмор..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:18

      а вы специально это интерпритируете так как вам выгодно, нормальные люди видят что это просто шутка а такие только повод, вообщем у кого что болит тот о том и говорит.

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 09:49

      В Европе и Америке есть кварталы куда белые даже зайти не могут. Может сначала с этим разберетесь прежде чем на русских что-то говорить

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 января 2018, 02:32

      Сплотимся,Братья!

      -1
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 14 января 2018, 01:21

      А Калуцкий правильно сказал - кожа как шоколад, глаза цвета неба, волосы черные как ночь... Скоро эти дауны всё к расизму преравняют

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 января 2018, 00:49

      В европе( специально с маленькой буквы) совсем уже крышу снесло,,,,,как им тяжко наверное жить прежде чем что то пошутить надо десять раз подумать,,,,,а если серъёзно то не хер на них внимания обращать у них своя жизнь у нас своя,,,,у них мужики женятся между собой и усыновляют детей,,,,у нас пока до этого не дошло,,,,хотя голубизна есть но хоть не на всеобщее обозрение

      4
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 13 января 2018, 23:37

      у руководства Спартака ума как у 6 го ребенка. Своей безалаберностью и слабоумием дали англам повод! А может все просто заказано?

      -2
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      Рейтинг: +1897

      Aston > NIK32RUS 14 января 2018, 00:17

      Мозги у тебя заказаны,чем больше вижу твоих комментов,тем больше понимаю,что у тебя солома вместо мозгов

      1
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > Aston 14 января 2018, 00:40

      это ты всезнающий!? правила футбольные выучил? Или ты за балет?

      -1
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > Aston 14 января 2018, 00:55

      Опасной игрой считается любое действие, которое при попытке сыграть мячом, угрожает травмой кому-либо (включая самого игрока).Запомни, это на прошлый наш спор, и утрись!

      0
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > VVM1964 14 января 2018, 02:08

      вот я о том же

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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > VVM1964 14 января 2018, 02:27

      согласен

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 13 января 2018, 23:29

      жопу лизать никому не будем, мы - русские, что на уме, то и на языке. попробуй нас переучи

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 января 2018, 23:18

      В 68 сказали бы че за нигеры разлеглись. Ваша убогая толлерантность это и есть расизм

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 января 2018, 22:48

      Черножопые - это черножопые. Бледнолицые - это бледнолицые. Русских, вообще, свиньями обзывают. И что, чёрным особый почёт???

      7
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