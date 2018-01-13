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Комментатор ESPN – «Спартаку»: «Надо думать, что публикуете»

13 января 2018, 20:31
29

Комментатор англоязычного спортивного телевизионного холдинга ESPN Джон Брэдли прокомментировал пост московского «Спартака» в социальной сети, где Георгий Джикия назвал своих темнокожих партнеров шоколадками.

– Я всегда защищал российский футбол в Англии. Но вы должны думать о том, что публикуете, и как эта информация может быть интерпретирована. То, что опубликовано на видео, – глупо и не имеет оправдания.

– Вы понимаете, что это говорит Джикия, а не сотрудник пресс-службы?

– Да, и это даже хуже, потому что футболист представляет свою страну на международной арене. Выглядит так, будто игрок высмеивает цвет кожи своих одноклубников.

– Это расизм?

– Да сами посмотрите. Мир давно думает, что Россия и русские, – это хулиганы и расисты. Но это отношение нужно поменять. Я люблю Россию и людей, которые в ней живут. Но в Англии не все разделяют мою любовь. И такие вещи все усложняют. Все должны работать вместе, чтобы воспитывать людей – футболисты в том числе. Сейчас 2018-й, а не 1968-й…

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (29)
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Matu
1515865146
Шли бы вы все... лесом! Раздули на ровном месте...
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Вомбат
1515866086
ЗАДОЛБАЛИ!!! НЕ УЧИТЕ НАС ЖИТЬ!!!!
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Moriak93
1515866128
68-й....в 1960 году у нас основали РУДН,где училось мнооого шоколадок,так что честно говоря "чья бы корова мычала"
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Кинстифа
1515866409
нефиг нас учить!!! хотим негром назовем, хотим хачиком.. .. гей Европа блин... вообще чувство юмора у этих селедок отсутствует)))
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3a zenit
1515867821
подняли шум из за полной херни.Слово негр это нормально для нашей страны,а шоколадка так вообще ласкательное слово.Нужно дать им всех звизды чтоб думали на кого гавкают-задолбали эти чайки басурманские нашу страну клевать!
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rammax fcsm
1515868826
не тебе нас поучать, жопник англосаксонский.. не твоё это собачье дело, что нам писать, говорить и думать, падаль лицемерная!
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APchelov
1515872915
Черножопые - это черножопые. Бледнолицые - это бледнолицые. Русских, вообще, свиньями обзывают. И что, чёрным особый почёт???
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movie
1515875368
жопу лизать никому не будем, мы - русские, что на уме, то и на языке. попробуй нас переучи
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NIK32RUS
1515875821
у руководства Спартака ума как у 6 го ребенка. Своей безалаберностью и слабоумием дали англам повод! А может все просто заказано?
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slavа0508
1515880140
В европе( специально с маленькой буквы) совсем уже крышу снесло,,,,,как им тяжко наверное жить прежде чем что то пошутить надо десять раз подумать,,,,,а если серъёзно то не хер на них внимания обращать у них своя жизнь у нас своя,,,,у них мужики женятся между собой и усыновляют детей,,,,у нас пока до этого не дошло,,,,хотя голубизна есть но хоть не на всеобщее обозрение
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