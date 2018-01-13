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  • Арустамян: «Этой зимой в ЦСКА возможен один громкий трансфер»

Арустамян: «Этой зимой в ЦСКА возможен один громкий трансфер»

13 января 2018, 17:45
19

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА в это трансферное окно может совершить одно большое пробретение. По его словам, армейцы готовы потратить на новичка около 10 миллионов евро.

«Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе. Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

Его красно-синие могли сделать еще летом: клуб был готов потратить 8-10 миллионов евро на игроков из Бразилии – на Вендела, Арану или Дугласа Луиса. Но все они дико талантливые и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА. Но главное, что армейцы настроены выделить определенную сумму на усиление», – сказал Арустамян.

Напомним, ранее у «Славена Белупо» был приобретен хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арустамян Нобель
Комментарии (19)
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yarik1_78
1515855576
Шнобель балабол ещё тот!
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Joko21
1515856503
10 млн за одного игрока? Для ЦСКА это в данной ситуации дорого и непрактично. Уж лучше купить на эту же сумму 2-3 игроков что бы было больше маневров для тактического перестроения
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Тазит
1515856741
А в итоге продадут Головина...
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insider_retro
1515857570
Может, когда-то Нобель и был инсайдером, но со временем его, видно, перестали допускать к информационным всплескам... ТрендИт много и в пустую...
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OfaZavr
1515859519
нет Нобелю веры, постоянно пустая болтовня от него ни чем не подтвержденная.
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vladimir-7
1515859779
Люди, не волнуйтесь! Руководство ПФК ЦСКА знает, что делать и кого покупать. Болельщики ЦСКА доверяют руководству клуба.
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Jenea83
1515861871
Да неужели?)
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Garrincha58
1515863384
вернутся Думбия или Муса
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lekseij2007
1515864544
Продажа Головина?)
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Сильвербой
1515866344
Да ну Нобель, прекрати, соберись давай! Что за шутки дурацкие!?
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