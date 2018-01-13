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    Арустамян: «Этой зимой в ЦСКА возможен один громкий трансфер»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА в это трансферное окно может совершить одно большое пробретение. По его словам, армейцы готовы потратить на новичка около 10 миллионов евро.

    «Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе. Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

    Его красно-синие могли сделать еще летом: клуб был готов потратить 8-10 миллионов евро на игроков из Бразилии – на Вендела, Арану или Дугласа Луиса. Но все они дико талантливые и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА. Но главное, что армейцы настроены выделить определенную сумму на усиление», – сказал Арустамян.

    Напомним, ранее у «Славена Белупо» был приобретен хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.01.2018 17:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 января 2018, 12:46

      Для ЦСКА потратить 10 лимонов-это много! Но игрок будет не высококлассный, а подающий надежды! Для ЦСКА трансфер можно будет назвать громким, если он действительно на одного игрока потратит такую сумму! Но вот качество.....?

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 20:59

      Да ну Нобель, прекрати, соберись давай! Что за шутки дурацкие!?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега > Сильвербой 14 января 2018, 00:23

      Извини, случайно минус поставил

      1
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      Рейтинг: +72

      miha99 13 января 2018, 20:41

      этот армян сколько говорит о трансферах,но вот только его инсайды почти всегда не работают,с таким же успехом можно в интернете прочитать о чьём-то интересе к игроку и потом сказать,что этот игрок близок к переходу туда-то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 января 2018, 20:29

      Продажа Головина?)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 января 2018, 20:21

      да ладно? Теперь что за 510000 евро цска возьмет кого то?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2018, 20:09

      вернутся Думбия или Муса

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Garrincha58 13 января 2018, 20:18

      Тоже сразу о них подумал.Ну не хотят "эти жутко талантливые" ехать в Россию даже если никто и не перебивает цену.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 января 2018, 19:44

      Да неужели?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 января 2018, 19:09

      Люди, не волнуйтесь! Руководство ПФК ЦСКА знает, что делать и кого покупать.
      Болельщики ЦСКА доверяют руководству клуба.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 19:05

      нет Нобелю веры, постоянно пустая болтовня от него ни чем не подтвержденная.

      6
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 13 января 2018, 18:56

      утятинка какая то....каждое окно такие разговоры...

      2
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