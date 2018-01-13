Арустамян: «Этой зимой в ЦСКА возможен один громкий трансфер»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА в это трансферное окно может совершить одно большое пробретение. По его словам, армейцы готовы потратить на новичка около 10 миллионов евро.

«Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе. Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

Его красно-синие могли сделать еще летом: клуб был готов потратить 8-10 миллионов евро на игроков из Бразилии – на Вендела, Арану или Дугласа Луиса. Но все они дико талантливые и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА. Но главное, что армейцы настроены выделить определенную сумму на усиление», – сказал Арустамян.

Напомним, ранее у «Славена Белупо» был приобретен хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.