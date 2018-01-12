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    Конте: «Уйду ли я из «Челси» летом? Все возможно»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб летом.

    «У меня еще год по контракту с клубом, но в футболе все возможно. У нас сложная работа, потому что все может измениться в один момент.

    Мы начали большую работу в «Челси». Для того чтобы улучшить все, нужно время.

    В футболе непросто находиться в клубе в течение многих лет, особенно в Англии. Раньше тренеры могли находиться много лет в команде, но теперь в Англии их увольняют быстро», — сказал Конте.

    Ранее сообщалось, что на пост нового главного тренера «Челси» есть три претендента.

    Источник: Football Italia

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    12.01.2018 17:42
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