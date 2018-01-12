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    Шунин: «Я ставлю цель попасть в сборную»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях на вторую часть сезона.

    «Каждый год я ставлю цель попасть в сборную. Я думаю, что мечта любого футболиста — попасть в национальную команду, тем более в этом году в нашей стране пройдет чемпионат мира. Конечно, мне очень хочется попасть в сборную, и я буду стараться сделать это, буду доказывать своей игрой», — сказал Шунин.

    В последний раз Шунин играл за сборную России в 2011 году. Всего 30-летний вратарь принял участие в двух матчах за национальную команду.

    Источник: ФК «Динамо»

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    12.01.2018 14:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 января 2018, 16:04

      Голкипер «Динамо» Антон Шунин неплохой вратарь..Но в этом и соль, что только неплохой!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 12 января 2018, 15:11

      Я деньги у тебя есть?)))

      -1
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