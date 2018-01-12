Шунин: «Я ставлю цель попасть в сборную»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях на вторую часть сезона.

«Каждый год я ставлю цель попасть в сборную. Я думаю, что мечта любого футболиста — попасть в национальную команду, тем более в этом году в нашей стране пройдет чемпионат мира. Конечно, мне очень хочется попасть в сборную, и я буду стараться сделать это, буду доказывать своей игрой», — сказал Шунин.

В последний раз Шунин играл за сборную России в 2011 году. Всего 30-летний вратарь принял участие в двух матчах за национальную команду.