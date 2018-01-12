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    Титов: «Все называли «Зенит» чемпионом. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке»

    Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре «Зенита».

    — Как оцените «Зенит» — что с командой происходит?

    — Ничего, просто не надо ориентироваться на ярлыки – ведь все сразу назвали питерцев чемпионами. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке. Идет пробуксовка, и тренеру нужно разбираться.

    — Понимаете, кем еще такую команду можно усилить?

    — В этом плане мне «Зенит» неинтересен, я болельщик «Спартака», и происходящее у питерцев сейчас на руку красно-белым. Но переживаю за наши клубы в Европе, и в этом плане болею за питерцев в еврокубках. А там команда выглядит неплохо, а гол Ивановича в Лиге Европы в ворота «Реал Сосьедад» – просто украшение турнира.

    — Есть мнение, что Манчини не хватает такого умного футболиста, каким был Титов.

    — Мне кажется, что команде не хватает такого, как Влад Радимов. Или как Андрей Аршавин.

    «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 12:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 января 2018, 20:41

      Не в своём болоте он хотел сказать.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:30

      правильно, не стоило раньше времени болтать много, а то сказал гоп когда до конца прыжка еще ой как далеко было)

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 17:51

      подайте тазик вместо тарелки может попрут дела у манчини уж сколько раз твердили что топ тренер это ещё не победа когда нет игры

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2018, 17:01

      Манчини и Фурсенко спагетти нам всем на уши навесили но умные люди никогда в это не поверят Зениту еще долго ничего не светит с такой политикой какая сейчас происходит в команде

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 12 января 2018, 14:20

      называли только такие вот выскочки

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 12 января 2018, 13:13

      Надо дать тренеру поработать с командой!!! Москва не сразу строилась!!! Если у Манчини есть желание стать чемпионом с Зенитом, он приложит все силы и средства, а если **** за баблом, то грош ему цена!!!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 января 2018, 12:47

      Манчини бы самому определиться, тренировать Зенит и дальше или куда-нибудь валить.

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 12 января 2018, 12:29

      Нечего Зенит еще свое покажет рано хороните

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > 12 января 2018, 16:07

      Кто тебя обворовал?! Хватит уже ересь нести. Если в голове не хватает знаний по арифметике, то сиди и не рыпайся.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 12:17

      Одно из мнений, которых на просторах инета тьма!...
      Суть и правду, происходящего в команде, знают единицы...
      А правильность суждений рассудит и покажет концовка чемпионата!...))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 12:16

      Манчини действительно не в своей тарелке. Ставка на капризных наших дзюб, кокориных, шатовых не сработала. На аргентинцев тоже пока не срабатывает. Костяк формируется медленно.

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