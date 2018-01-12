Титов: «Все называли «Зенит» чемпионом. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре «Зенита».

— Как оцените «Зенит» — что с командой происходит?

— Ничего, просто не надо ориентироваться на ярлыки – ведь все сразу назвали питерцев чемпионами. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке. Идет пробуксовка, и тренеру нужно разбираться.

— Понимаете, кем еще такую команду можно усилить?

— В этом плане мне «Зенит» неинтересен, я болельщик «Спартака», и происходящее у питерцев сейчас на руку красно-белым. Но переживаю за наши клубы в Европе, и в этом плане болею за питерцев в еврокубках. А там команда выглядит неплохо, а гол Ивановича в Лиге Европы в ворота «Реал Сосьедад» – просто украшение турнира.

— Есть мнение, что Манчини не хватает такого умного футболиста, каким был Титов.

— Мне кажется, что команде не хватает такого, как Влад Радимов. Или как Андрей Аршавин.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.