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  • Титов: «Все называли «Зенит» чемпионом. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке»

Титов: «Все называли «Зенит» чемпионом. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке»

12 января 2018, 12:07
11

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре «Зенита».

— Как оцените «Зенит» — что с командой происходит?

— Ничего, просто не надо ориентироваться на ярлыки – ведь все сразу назвали питерцев чемпионами. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке. Идет пробуксовка, и тренеру нужно разбираться.

— Понимаете, кем еще такую команду можно усилить?

— В этом плане мне «Зенит» неинтересен, я болельщик «Спартака», и происходящее у питерцев сейчас на руку красно-белым. Но переживаю за наши клубы в Европе, и в этом плане болею за питерцев в еврокубках. А там команда выглядит неплохо, а гол Ивановича в Лиге Европы в ворота «Реал Сосьедад» – просто украшение турнира.

— Есть мнение, что Манчини не хватает такого умного футболиста, каким был Титов.

— Мне кажется, что команде не хватает такого, как Влад Радимов. Или как Андрей Аршавин.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Титов Егор Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1515748618
Манчини действительно не в своей тарелке. Ставка на капризных наших дзюб, кокориных, шатовых не сработала. На аргентинцев тоже пока не срабатывает. Костяк формируется медленно.
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insider_retro
1515748636
Одно из мнений, которых на просторах инета тьма!... Суть и правду, происходящего в команде, знают единицы... А правильность суждений рассудит и покажет концовка чемпионата!...))
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Зенит 12
1515749391
Нечего Зенит еще свое покажет рано хороните
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polt
1515750470
Манчини бы самому определиться, тренировать Зенит и дальше или куда-нибудь валить.
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dendiesel
1515751994
Надо дать тренеру поработать с командой!!! Москва не сразу строилась!!! Если у Манчини есть желание стать чемпионом с Зенитом, он приложит все силы и средства, а если **** за баблом, то грош ему цена!!!
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smersh45
1515756045
называли только такие вот выскочки
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Garrincha58
1515765717
Манчини и Фурсенко спагетти нам всем на уши навесили но умные люди никогда в это не поверят Зениту еще долго ничего не светит с такой политикой какая сейчас происходит в команде
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Полная Канистра
1515768675
подайте тазик вместо тарелки может попрут дела у манчини уж сколько раз твердили что топ тренер это ещё не победа когда нет игры
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OfaZavr
1515771051
правильно, не стоило раньше времени болтать много, а то сказал гоп когда до конца прыжка еще ой как далеко было)
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anatolich72
1515778919
Не в своём болоте он хотел сказать.
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