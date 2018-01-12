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    Арустамян: «Манчини очень хочет подписать Смолова» 

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    «Если брать последние несколько дней, то были и остаются переговоры между «Краснодаром» и «Зенитом». «Зенит» по-прежнему очень хочет подписать Смолова, точнее Роберто Манчини хочет. Он видит в Федоре силу, которая поможет бороться «Зениту» за первое место в чемпионате.

    На данный момент переговоры не завершены. Они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться. И главная проблема — возможности «Зенита». У клуба была довольно большая трансферная компания летом, он потратил много денег. По этой причине сейчас «Зенит» не имеет возможности сделать предложение, от которого не сможет отказаться «Краснодар».

    Плюс сам игрок пока отказывается от перехода в «Зенит», наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд. И сами варианты на западе должны быть интересны игроку», — сказал Арустямян.

    Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

    Источник: YouTube

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    12.01.2018 01:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 января 2018, 11:10

      вообще-то идут переговоры со Спартаком по Смолову,а носатый специально вводит в заблуждение.Смолова в Зените не будет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 08:02

      то что он не хочет в зенит очень верный поступок с его стороны иначе хана карьере

      2
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    • ...
      Рейтинг: +471

      ks75 12 января 2018, 07:36

      Это уже какая-то шизофрения!!!! Зенит, имея два равноценных состава,собирается еще и третий создать!!!!! О каком развитии футбола в стране может идти речь, когда один клуб, скупая все таланты, просто убивает интригу и убивает эти самые таланты на скамейке запасных!!???? Орут -взяли топ тренера!!! Да какой он нафиг топ, если имея таких исполнителей и в таком колличестве, не может ничего сделать в нашем чемпионате??? Это просто какой-то аферист с шарфом клуба на шее!! Футбольный Остап Бендер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 января 2018, 06:52

      А хочет ли Смолов????

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 января 2018, 05:11

      Если бы очень захотел, уже давно бы подписал....хотя Феде наверное хочется поиграть в команде более высокого класса...

      1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 12 января 2018, 04:32

      "Словно мухи, тут и там,
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам."
      Высоцкий В.С. - "Песенка о слухах"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > gor77 12 января 2018, 13:31

      ... А носастые армяне,
      Их раносят по сетям.
      ------------
      Так ближе к теме. ))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 января 2018, 02:32

      Как бы вся история не превратилась в сказку Пушкина о золотой рыбке и старухи у разбитого корыта.

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