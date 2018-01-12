Арустамян: «Манчини очень хочет подписать Смолова» 

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

«Если брать последние несколько дней, то были и остаются переговоры между «Краснодаром» и «Зенитом». «Зенит» по-прежнему очень хочет подписать Смолова, точнее Роберто Манчини хочет. Он видит в Федоре силу, которая поможет бороться «Зениту» за первое место в чемпионате.

На данный момент переговоры не завершены. Они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться. И главная проблема — возможности «Зенита». У клуба была довольно большая трансферная компания летом, он потратил много денег. По этой причине сейчас «Зенит» не имеет возможности сделать предложение, от которого не сможет отказаться «Краснодар».

Плюс сам игрок пока отказывается от перехода в «Зенит», наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд. И сами варианты на западе должны быть интересны игроку», — сказал Арустямян.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».