Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арустамян: «Манчини очень хочет подписать Смолова» 

12 января 2018, 01:11
8

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

«Если брать последние несколько дней, то были и остаются переговоры между «Краснодаром» и «Зенитом». «Зенит» по-прежнему очень хочет подписать Смолова, точнее Роберто Манчини хочет. Он видит в Федоре силу, которая поможет бороться «Зениту» за первое место в чемпионате.

На данный момент переговоры не завершены. Они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться. И главная проблема — возможности «Зенита». У клуба была довольно большая трансферная компания летом, он потратил много денег. По этой причине сейчас «Зенит» не имеет возможности сделать предложение, от которого не сможет отказаться «Краснодар».

Плюс сам игрок пока отказывается от перехода в «Зенит», наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд. И сами варианты на западе должны быть интересны игроку», — сказал Арустямян.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Манчини Роберто Арустамян Нобель
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
woyser
1515713556
Как бы вся история не превратилась в сказку Пушкина о золотой рыбке и старухи у разбитого корыта.
Ответить
gor77
1515720731
"Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам." Высоцкий В.С. - "Песенка о слухах"
Ответить
a-rakhmatov
1515723078
Если бы очень захотел, уже давно бы подписал....хотя Феде наверное хочется поиграть в команде более высокого класса...
Ответить
пряник929
1515729173
А хочет ли Смолов????
Ответить
ks75
1515731777
Это уже какая-то шизофрения!!!! Зенит, имея два равноценных состава,собирается еще и третий создать!!!!! О каком развитии футбола в стране может идти речь, когда один клуб, скупая все таланты, просто убивает интригу и убивает эти самые таланты на скамейке запасных!!???? Орут -взяли топ тренера!!! Да какой он нафиг топ, если имея таких исполнителей и в таком колличестве, не может ничего сделать в нашем чемпионате??? Это просто какой-то аферист с шарфом клуба на шее!! Футбольный Остап Бендер
Ответить
Полная Канистра
1515733337
то что он не хочет в зенит очень верный поступок с его стороны иначе хана карьере
Ответить
3a zenit
1515744626
вообще-то идут переговоры со Спартаком по Смолову,а носатый специально вводит в заблуждение.Смолова в Зените не будет!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
1
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+