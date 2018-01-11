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Промес доиграет сезон в «Спартаке»

11 января 2018, 06:07
16

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе столичного клуба. Его уход возможен не раньше лета 2018 года.

«При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас.

Однако ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы.

Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в «Спартаке», чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьез рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Эту информацию также подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов. Ранее сообщалось, что «Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона евро.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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Krics
1515640279
Хорошая новость для всех К/Б, да и для РФПЛ.
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Диктор
1515641919
Все правильно-порадуй нас своей игрой.
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VVM1964
1515650213
Ну вот и славненько , а летом посмотрим , может и дальше всех все устроит .
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oyabun
1515650901
Это всё замечательно, но если по любому через пол-года уйдет, уже сейчас надо задумываться где взять столь же сильного игрока на его позицию? И судя по "мегаэффективной" работе нашей селекционной службы, лучше озаботиться этим вопросом заранее.
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andrebest4
1515658577
либо Промес молодец либо его агент. В целом очень радует подход к делу.все четко по намеченному плану. С минимальной долей вероятности ошибки в карьере. Антоха заслужил игрой и подходом к делу хорошего клуба в дальнейшем и достойного мнения и воспоминаний о времени проведенном в Спартаке.
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OfaZavr
1515659359
вот это правильно, зачем торопиться куда-то идти тем более может и предложения не серьезные да и ему здесь все нравиться, а вот летом другое дело конечно очень жаль но что поделаешь.
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Vlad_Tverskoy
1515663752
уже хорошо!а так конечно вообще отпускать его не хочется.хорош игрок.яркий) вперед FCS M
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frizom
1515664211
Вот и правильно все делают. Если нет тех кто готов заплатить много, то нет смысла отпускать Антоху сейчас. Да и сам он не горит желанием уходить.
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Полная Канистра
1515669713
ну как же без тебя сейчас Тоха когда столько ещё можно здесь выиграть
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the best of spartak
1515674790
Короче, очередная утка от бомбардира! Промес намерен покинуть клуб летом, рассказал источник знакомый с ситуацией! Какой источник? Мне так кажется что даже сам Наиль не в курсе что Промес хочет уйти, а когда он услышит эту новость, то просто посмеется! Да и сам Промес где-то говорил, не помню когда, сейчас не буду умничать, но он сказал что не хочет покидать Спартак, и будет играть в нем столько сколько нужно, пока будет нужен клубу, и в нем будут нуждаться! А вроде как я пока не видел какой-либо ненависти болельщиков в сторону Антохи! Так что сначала факты товарищ "Бомбардир", все же вы вроде как новостной футбольный сайт, а не Дом 2 какой-нибудь!
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