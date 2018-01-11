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    Промес доиграет сезон в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе столичного клуба. Его уход возможен не раньше лета 2018 года.

    «При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас.

    Однако ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы.

    Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в «Спартаке», чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьез рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Эту информацию также подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов. Ранее сообщалось, что «Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона евро.

    Источник: Известия

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    11.01.2018 06:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +22

      drago922 11 января 2018, 18:02

      никуда он не уйдет , он сам говорил уйду только в топ клуб , топ клубы им не интересовались , пускай сколько угодно эти недожурналюги про Эвертон пишут , при всём уважении к этому клубу он далеко не топ

      0
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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 11 января 2018, 15:46

      Короче, очередная утка от бомбардира! Промес намерен покинуть клуб летом, рассказал источник знакомый с ситуацией! Какой источник? Мне так кажется что даже сам Наиль не в курсе что Промес хочет уйти, а когда он услышит эту новость, то просто посмеется! Да и сам Промес где-то говорил, не помню когда, сейчас не буду умничать, но он сказал что не хочет покидать Спартак, и будет играть в нем столько сколько нужно, пока будет нужен клубу, и в нем будут нуждаться! А вроде как я пока не видел какой-либо ненависти болельщиков в сторону Антохи! Так что сначала факты товарищ "Бомбардир", все же вы вроде как новостной футбольный сайт, а не Дом 2 какой-нибудь!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 14:21

      ну как же без тебя сейчас Тоха когда столько ещё можно здесь выиграть

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 января 2018, 13:28

      Хорошая новость .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      frizom 11 января 2018, 12:50

      Вот и правильно все делают. Если нет тех кто готов заплатить много, то нет смысла отпускать Антоху сейчас. Да и сам он не горит желанием уходить.

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 12:42

      уже хорошо!а так конечно вообще отпускать его не хочется.хорош игрок.яркий) вперед FCS M

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 января 2018, 12:10

      Никто в этом и не сомневался.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 11:29

      вот это правильно, зачем торопиться куда-то идти тем более может и предложения не серьезные да и ему здесь все нравиться, а вот летом другое дело конечно очень жаль но что поделаешь.

      7
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 11 января 2018, 11:16

      либо Промес молодец либо его агент. В целом очень радует подход к делу.все четко по намеченному плану. С минимальной долей вероятности ошибки в карьере. Антоха заслужил игрой и подходом к делу хорошего клуба в дальнейшем и достойного мнения и воспоминаний о времени проведенном в Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 января 2018, 09:08

      Это всё замечательно, но если по любому через пол-года уйдет, уже сейчас надо задумываться где взять столь же сильного игрока на его позицию? И судя по "мегаэффективной" работе нашей селекционной службы, лучше озаботиться этим вопросом заранее.

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