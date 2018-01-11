Промес доиграет сезон в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе столичного клуба. Его уход возможен не раньше лета 2018 года.

«При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас.

Однако ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы.

Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в «Спартаке», чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьез рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Эту информацию также подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов. Ранее сообщалось, что «Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона евро.