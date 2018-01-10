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  • Боярский: «Не верю в сборную России. Чем быстрее вылетим с ЧМ-2018, тем лучше»

Боярский: «Не верю в сборную России. Чем быстрее вылетим с ЧМ-2018, тем лучше»

10 января 2018, 21:12
32

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– В нашу команду вы не верите?

– Нет, не верю. И не рассчитываю, что сборная России достойно выступит на чемпионате мира. Слишком большая конкуренция, так что шансы минимальные. Меня гораздо больше интересует, например, как сыграет «Зенит» с «Локомотивом» весной.

– Многие эксперты отмечают, что у нас вполне проходимая группа. Не согласны с этим?

– Я думаю, чем быстрее мы вылетим из турнира, тем лучше. Обидно, что проиграем Египту, Саудовской Аравии. Печальное событие нас ожидает. Дай Бог, чтобы я оказался не прав. В товарищеских матчах наши соперники не показали даже одной сотой того, на что они способны. То есть с нами не играли в полную силу. Наверное, оберегают себя от травм, против нас они проводили матч на второй скорости. На чемпионате мира все будет гораздо серьезнее и сложнее.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира
Комментарии (32)
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la verdad
1515608594
Слова патриота :) Путинский популизатор
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BRAZILES
1515608951
Боярский прав 100 процентов удел нашей сборной 3-4 место в своей группе
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Bulat Sultanov
1515609032
Истинный болельщик Зенита, настоящий бомж
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серега кашин
1515609435
да все так и будет, а остальным пора прекращать летать в облаках
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3a zenit
1515609518
лучше для чего или кого?Плешивый наверное бабло поставил на ноль очков сборной РФ.
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insider_retro
1515610190
Пусть и пессимистичное, но это мнение человека, болельщика и актёра... Но... Неожиданности в виде успехов сборных Греции, Дании и Исландии, в разные годы придают, определённый шарм и интригу!... Буду ждать успехов сборной при любых раскладах!.. Домашний ЧМ - чего же боле!!..)))
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Полная Канистра
1515611370
похоже дома снял шляпу во время сна и помахал нашей сборной и сказал идите к 1000 чертям меня зинка больше всего волнует. Да уж сдаёт позиции наш мушкетёр старый
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Диктор
1515643751
Слова настоящего питерца-обидно если честно за страну и за таких вот болельщиков.
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OfaZavr
1515658017
очень уж пессимистично, ведь не зря говорят в Россию можно только верить вот и надо до конца а они глядишь сюрприз преподнесут чтобы потом таким вот неверующим стыдно стало)
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SPACE TRUCKIN
1515937531
а как же девиз мушкетёров - " один за всех и все за одного"? у нас нет другой сборной и все россияне будут за неё болеть...из группы выйдут,дальше - как упорства и самоотдачи хватит...и заранее хоронить сборную России не надо...
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