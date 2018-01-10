Боярский: «Не верю в сборную России. Чем быстрее вылетим с ЧМ-2018, тем лучше»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– В нашу команду вы не верите?

– Нет, не верю. И не рассчитываю, что сборная России достойно выступит на чемпионате мира. Слишком большая конкуренция, так что шансы минимальные. Меня гораздо больше интересует, например, как сыграет «Зенит» с «Локомотивом» весной.

– Многие эксперты отмечают, что у нас вполне проходимая группа. Не согласны с этим?

– Я думаю, чем быстрее мы вылетим из турнира, тем лучше. Обидно, что проиграем Египту, Саудовской Аравии. Печальное событие нас ожидает. Дай Бог, чтобы я оказался не прав. В товарищеских матчах наши соперники не показали даже одной сотой того, на что они способны. То есть с нами не играли в полную силу. Наверное, оберегают себя от травм, против нас они проводили матч на второй скорости. На чемпионате мира все будет гораздо серьезнее и сложнее.