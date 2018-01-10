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    Боярский: «Не верю в сборную России. Чем быстрее вылетим с ЧМ-2018, тем лучше»

    Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

    Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    – В нашу команду вы не верите?

    – Нет, не верю. И не рассчитываю, что сборная России достойно выступит на чемпионате мира. Слишком большая конкуренция, так что шансы минимальные. Меня гораздо больше интересует, например, как сыграет «Зенит» с «Локомотивом» весной.

    – Многие эксперты отмечают, что у нас вполне проходимая группа. Не согласны с этим?

    – Я думаю, чем быстрее мы вылетим из турнира, тем лучше. Обидно, что проиграем Египту, Саудовской Аравии. Печальное событие нас ожидает. Дай Бог, чтобы я оказался не прав. В товарищеских матчах наши соперники не показали даже одной сотой того, на что они способны. То есть с нами не играли в полную силу. Наверное, оберегают себя от травм, против нас они проводили матч на второй скорости. На чемпионате мира все будет гораздо серьезнее и сложнее.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2018 21:12
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 января 2018, 20:45

      Не надо на него наезжать.Он болельщик со стажем.
      И видел больше ,чем вы ,кому он не симпатичен.
      В его жизни ,по пальцам можно пересчитать успехи сборной,
      да и кстати ,все в основном приходятся на советский период.
      Так откуда же браться оптимизму?
      Вы говорите - Вера...веры у всех выше крыши,да только вера не играет,
      уметь еще надо ,типа,играть!

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 января 2018, 15:59

      А в Зенит все-же веришь, наивный.

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 января 2018, 16:45

      а как же девиз мушкетёров - " один за всех и все за одного"? у нас нет другой сборной и все россияне будут за неё болеть...из группы выйдут,дальше - как упорства и самоотдачи хватит...и заранее хоронить сборную России не надо...

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 января 2018, 19:15

      А никто не верит. Только нормальные люди, все равно болеть будут...А выжившему из ума мушкетёру, следует писать не "вылетим", а вылетят.После таких слов, это не его сборная..

      3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 января 2018, 16:28

      Все по делу сказал.
      И "патриотизм" с "любовью к Родине" тут не при чем.

      -2
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      Рейтинг: +11240

      alp 11 января 2018, 14:01

      Желательно чтобы такая наша сборная всрала всем с крупным счётом, чтобы больше небыло возможности закрывать глаза на тотальную деградацию российского футбола

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 11:06

      очень уж пессимистично, ведь не зря говорят в Россию можно только верить вот и надо до конца а они глядишь сюрприз преподнесут чтобы потом таким вот неверующим стыдно стало)

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 января 2018, 07:09

      Слова настоящего питерца-обидно если честно за страну и за таких вот болельщиков.

      4
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      Рейтинг: +11240

      alp > Диктор 11 января 2018, 14:03

      Стыдно за тех кто розы своего клуба после проигрыша на землю кидает. Мишка все правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 января 2018, 00:52

      Кто-нибудь подмелите эту шляпу из Гарри Поттера.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 января 2018, 00:31

      Полностью согласен

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