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    Канчельскис: «Промесу нечего делать в Англии. Там же двигаться надо»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переезде в АПЛ лидера «Спартака» Квинси Промеса. Одним из претендентов на голландца называется «Эвертон».

    «Эти разговоры про интерес из Англии – просто блеф. Какая ему Англия? Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха. И все кричат, что он у нас лучший. Ну-ну…

    Говорю по факту. Как правило, он играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. А дальше-то что? Это футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии. Да, выиграл со «Спартаком» чемпионство. Но красно-белые воспользовались тогда слабостью конкурентов. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Канчельскис.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2018 18:37
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 января 2018, 19:01

      молодец Андрюха разворошил свинячее дерьмо вонь поперла из всех щелей

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom 11 января 2018, 12:55

      Он вообще хоть что-то хорошее когда-нибудь про Спартак говорит? Что не тема то негатив. Да может Промес в конкретном матче с Ливером ничего не показал. Так там все ничего не показали. Ну и Ливер был очень крут.
      А то что Антоха может заиграть в Англии это всем давно понятно.

      -1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 11 января 2018, 07:18

      слабостью конкурентов... дебил в чистом виде...
      По его логике в этом году локо воспользовался слабостью конкурентов???

      1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Кинстифа 11 января 2018, 12:28

      Да! Локо хорошо готовился, особенно к играм с конкурентами! Спартак в начале чемпионата дурака валял, Зенит вторую треть чемпионата стал дурака валять, ЦСКА тупо не хватает нападающего, а Краснодар проиграл конкурентам. Локомотив оказался более собранным. Фарфан оказался джокером и ещё радует, что доверяют своим воспитанника (молодым)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 10 января 2018, 21:55

      Человек сказал свое мнение,на него здесь накинулись как-будто он отымел весь Спарток в одно место....Ну вы даете,вы ведь не лучше чем он...

      6
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 21:34

      Достали уже конкуренты слабые.песнь убогих

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 10 января 2018, 21:29

      хорошо подмечено

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 10 января 2018, 21:05

      М да этот Канчельскис говно ещё то! Не трогай Антоху!

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 января 2018, 21:05

      Господи, когда уже локо вернеться в середину таблицы чтоб Канчельскис с Булыкиным заткнулись наконец таки. Идите Семина боготворите, когда 5 место займете только не отговаивайтесь, вы же в этом сезоне типо топ

      5
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 10 января 2018, 20:50

      Канчельскис удивительный гондольер.
      Смолов забил 10 - надо ехать в Англию.
      Промес забил 10 - что ему там делать.
      По мнению истерички, Промес - "молодец среди овец", а Смолов - молодец среди тузов.
      Где логика? Они в разных чемпионатах играют?
      Канчельскис - валенок.

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 10 января 2018, 20:36

      Прикольно он это намекнул, что голландский антоша днище...
      спартачи, ваш выход))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Nekit92 10 января 2018, 21:56

      спой нам частушку про вашу дзюбку или вам напеть

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Mishanj 10 января 2018, 21:57

      Ага то самое недоразумение, что ушатало печиненев в Питере... артемка ребров со страху аж сам себе забил. Было было))

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Полная Канистра 10 января 2018, 21:59

      Наша дзюбка? По моему он спартака воспитанник, или я чего то не знаю??))

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