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  • Канчельскис: «Промесу нечего делать в Англии. Там же двигаться надо»

Канчельскис: «Промесу нечего делать в Англии. Там же двигаться надо»

10 января 2018, 18:37
44

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переезде в АПЛ лидера «Спартака» Квинси Промеса. Одним из претендентов на голландца называется «Эвертон».

«Эти разговоры про интерес из Англии – просто блеф. Какая ему Англия? Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха. И все кричат, что он у нас лучший. Ну-ну…

Говорю по факту. Как правило, он играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. А дальше-то что? Это футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии. Да, выиграл со «Спартаком» чемпионство. Но красно-белые воспользовались тогда слабостью конкурентов. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Канчельскис.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (44)
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Сильвербой
1515599362
Ну так ведь он и вправду у нас лучший!!! А то что он играя "на одной ноге" является лучшим, ну или одним из лучших, так это уже наверное вопрос к уровню нашего чемпионата!!!
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Полная Канистра
1515600045
сам попробуй на одной ноге сыграть ты просто жалкий хвастун сам себя восхваляешь чё самый лучший да неееееееееееее вали и не воняй тут шпротами
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giluxa1963
1515600104
прав Андрей этому губошлепу до Англии как до луны но и в России пальм нет в Африку макаку
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piligrim1986
1515600421
то-то тебя из англии быстро поперли
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ufos73
1515600442
Если Промесу в Англии делать не чего, то всяким Головинам и Миранчукам вообще только в чем папуасов остается ))) Так и запишем, в первых рядах маразматиков!
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серега кашин
1515601213
а потом будут отправлять головина в арсенал и барселону и вопрос где у них логика
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Asbjorn
1515601792
эх,Андрей Андрей,ну помолчал бы,Квинси сильнейший на данный момент игрок РФПЛ,и если надо,он будет впахивать,да и не всегда на чистых мячах играет,что то большинство наших бывших футболистов становятся тухленькими экспертами
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insider_retro
1515602232
Слова пронизаны злостью, желчью, обидой и нетерпимостью!... Не взгляд специалиста, а ведро помоев!... Правда, не понимаю, откуда растут ноги такого отношения?!...
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mialkov
1515602628
Ни в прошлом сезоне, ни в этом, я не могу припомнить голы Антохи при "чистых" мячах! Это первое. Второе - его признали лучшим игроком РФПЛ не "два фана" Спартака, поэтому лучше бы Канчельскису не сваливаться в говноблудие...
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Kрейсер
1515606656
Канчельскис удивительный гондольер. Смолов забил 10 - надо ехать в Англию. Промес забил 10 - что ему там делать. По мнению истерички, Промес - "молодец среди овец", а Смолов - молодец среди тузов. Где логика? Они в разных чемпионатах играют? Канчельскис - валенок.
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