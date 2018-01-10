Канчельскис: «Промесу нечего делать в Англии. Там же двигаться надо»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переезде в АПЛ лидера «Спартака» Квинси Промеса. Одним из претендентов на голландца называется «Эвертон».

«Эти разговоры про интерес из Англии – просто блеф. Какая ему Англия? Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха. И все кричат, что он у нас лучший. Ну-ну…

Говорю по факту. Как правило, он играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. А дальше-то что? Это футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии. Да, выиграл со «Спартаком» чемпионство. Но красно-белые воспользовались тогда слабостью конкурентов. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Канчельскис.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.