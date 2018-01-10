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    Мостовой: «Меня заслуженно считают легендой «Сельты»

    Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отметил, что ему удалось оставить заметный след в испанском футболе.

    «Меня считают легендой «Сельты»? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано», – сказал Мостовой.

    Мостовой заключил контракт с «Сельтой» в 1996 году, завершив спортивную карьеру в 2005 году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2018 15:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +42

      firewing 12 января 2018, 10:18

      Себя называть легендой - только Мостовой и наверное Роналду с Иброй на это способны...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 января 2018, 19:40

      Саша, нам бы в стране таких футболистов как ты, совсем в другой футбол играли! Я думаю ты легенда не только в Испании, но и в Российском футболе тоже! Ну а то что ты в Спартаке делал сомнений совсем нет!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 18:21

      Молодец Александр! Сам себя не похвалишь, никто не похвалит!!!

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Сильвербой 10 января 2018, 18:46

      его то хвалят, особенно в Испании, не давно читал вью главного бомбардира Сельты Аспаса, он называет его легендой , так что безусловно Мостовой легенда Сельты

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Vagner44 10 января 2018, 18:55

      Слышал я слова Аспаса! Но скромный бы человек сказал: спасибо, очень приятно слышать! А Саша от скромности не помрет!

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Сильвербой 10 января 2018, 19:49

      это какая то лицемерная скромность :D На самом деле нет не чего плохого если человек называет вещи своими именами:)

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