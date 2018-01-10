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Мостовой: «Меня заслуженно считают легендой «Сельты»

10 января 2018, 15:50
6

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отметил, что ему удалось оставить заметный след в испанском футболе.

«Меня считают легендой «Сельты»? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано», – сказал Мостовой.

Мостовой заключил контракт с «Сельтой» в 1996 году, завершив спортивную карьеру в 2005 году.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Сельта Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Сильвербой
1515597671
Молодец Александр! Сам себя не похвалишь, никто не похвалит!!!
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Опорник84
1515602416
Саша, нам бы в стране таких футболистов как ты, совсем в другой футбол играли! Я думаю ты легенда не только в Испании, но и в Российском футболе тоже! Ну а то что ты в Спартаке делал сомнений совсем нет!
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firewing
1515741526
Себя называть легендой - только Мостовой и наверное Роналду с Иброй на это способны...
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