Мостовой: «Меня заслуженно считают легендой «Сельты»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отметил, что ему удалось оставить заметный след в испанском футболе.

«Меня считают легендой «Сельты»? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано», – сказал Мостовой.

Мостовой заключил контракт с «Сельтой» в 1996 году, завершив спортивную карьеру в 2005 году.