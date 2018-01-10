Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на «Дакаре»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выбыл из борьбы на ралли-марафоне «Дакар» после аварии. Виллаш-Боаш не сумел добраться до финиша четвертого этапа.

Его автомобиль застрял в песках на 165 километре дистанции. Внедорожник и экипаж пришлось эвакуировать при помощи вертолета. Позже стало известно, что у португальца диагностирована травма спины. После третьего этапа «Дакара» Виллаш-Боаш занимал 41 место в общем зачете.

Португальский футбольный тренер, в ноябре завершив работу в клубе «Шанхай СИПГ», который стал вице-чемпионом Китая, сделал себе подарок к 40-летию, заявившись на юбилейный «Дакар».