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Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на «Дакаре»

10 января 2018, 09:08
17

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выбыл из борьбы на ралли-марафоне «Дакар» после аварии. Виллаш-Боаш не сумел добраться до финиша четвертого этапа.

Его автомобиль застрял в песках на 165 километре дистанции. Внедорожник и экипаж пришлось эвакуировать при помощи вертолета. Позже стало известно, что у португальца диагностирована травма спины. После третьего этапа «Дакара» Виллаш-Боаш занимал 41 место в общем зачете.

Португальский футбольный тренер, в ноябре завершив работу в клубе «Шанхай СИПГ», который стал вице-чемпионом Китая, сделал себе подарок к 40-летию, заявившись на юбилейный «Дакар».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (17)
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Татарин за ЦСКА
1515564702
Здоровья и только здоровья
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ПФК ЦСКА Моscow
1515566517
а сколько всего экипажей принимают участие?
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acer2003
1515567213
Здоровья,Андрэ !!?
Ответить
Путник 13
1515568593
Здоровья Андре..
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alex kidn
1515569677
Сделал себе подарок, травму спины...
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RedWhiteFans2
1515570838
Обидно,
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Берёза В.
1515571648
Ух ты
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FCSM555
1515573136
ну теперь в формулу 1 заявится))) потом в какие нибудь мото-гонки. а карьеру завершит на картинге)))
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DeMoN-MUFC
1515577955
Жаль что так рано выбыл... Я из-за Виллаша-Боаша стал за Дакаром следить.
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bolela_16
1515585559
чудеса....
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