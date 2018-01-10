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    Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на «Дакаре»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выбыл из борьбы на ралли-марафоне «Дакар» после аварии. Виллаш-Боаш не сумел добраться до финиша четвертого этапа.

    Его автомобиль застрял в песках на 165 километре дистанции. Внедорожник и экипаж пришлось эвакуировать при помощи вертолета. Позже стало известно, что у португальца диагностирована травма спины. После третьего этапа «Дакара» Виллаш-Боаш занимал 41 место в общем зачете.

    Португальский футбольный тренер, в ноябре завершив работу в клубе «Шанхай СИПГ», который стал вице-чемпионом Китая, сделал себе подарок к 40-летию, заявившись на юбилейный «Дакар».

    Источник: ТАСС

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    10.01.2018 09:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 января 2018, 14:59

      чудеса....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 10 января 2018, 12:52

      Жаль что так рано выбыл... Я из-за Виллаша-Боаша стал за Дакаром следить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 10 января 2018, 11:32

      ну теперь в формулу 1 заявится))) потом в какие нибудь мото-гонки. а карьеру завершит на картинге)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      patriaomuerte > FCSM555 10 января 2018, 13:26

      ..или в инвалидном кресле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 10 января 2018, 11:07

      Ух ты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 января 2018, 10:53

      Обидно,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 января 2018, 10:34

      Сделал себе подарок, травму спины...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 января 2018, 10:16

      Здоровья Андре..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 января 2018, 09:53

      Здоровья,Андрэ !!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 января 2018, 09:41

      а сколько всего экипажей принимают участие?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      stachel > ПФК ЦСКА Моscow 10 января 2018, 14:38

      42

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 10 января 2018, 09:36

      Гонщик из футболиста не получился.))

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > mamba9090909 10 января 2018, 10:07

      Посмотрите на Кокорина)) Он везде успевает) И выпить, и покататься, и пострелять))

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      Рейтинг: +93

      stachel > Евгений Агеев 10 января 2018, 14:40

      И еще кое что..когда Мамай не далеко.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > mamba9090909 10 января 2018, 19:24

      Фабьен Бартез с тобой крайне не согласен!

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