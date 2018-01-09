Селюк: «Если у «Локомотива» есть хоть минимальная возможность вернуть Эдера в «Лилль», нужно обязательно это сделать»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что информация о досрочном возвращении арендованного нападающего «Локомотива» Эдера в «Лилль» скорее похожа на слухи. При этом он посоветовал железнодорожникам отпустить игрока во Францию, если появится такая возможность.

«Если Эдер вернется в «Лилль», то «Локомотив» только приобретет от этого. В том числе и большую сумму, на которую сможет взять другого футболиста. Эдер не показал ничего особенного в нашем чемпионате. Это не тот футболист, который реально претендует на то, чтобы команда завоевала золотые медали.

Если железнодорожники отпустят Эдера обратно во Францию, то для них это будет просто замечательно. Но я не верю в это. Скорее всего, это больше слухи, потому что зарплата у Эдера в «Локо» гораздо больше, чем в «Лилле». Причем в разы. Прохлаждаться в Москве и получать большие деньги гораздо приятнее, чем сидеть в небольшом городке Лилле. Если же есть хоть минимальная возможность вернуть Эдера во французский клуб, то нужно сделать это однозначно», – сказал Селюк.

В нынешнем сезоне Эдер принял участие в 15-ти матчах за «Локомотив», забил три гола и сделал одну результативную передачу