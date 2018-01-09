Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Китайцы предлагают «Милану» 35 миллионов за Андре Силву

    «Милан» получил предложение в размере 35 миллионов евро из Китая, сообщает Sky Sport. Один из местных клубов заинтересован в покупке нападающего итальянского клуба Андре Силвы. Руководство «россонери» ответило отказом на это предложение, так как продажа португальца этой зимой не входит в их планы.

    Ранее сообщалось об интересе к 22 летнему игроку со стороны «Наполи», «Арсенала» и «Барселоны». Он пополнил «Милан» минувшим летом, сумма его трансфера из «Порту» оценивается в 28 миллионов евро.

    В текущем сезоне Силва лишь пять раз выходил на поле в Серии А, не отметившись в этих встречах результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2018 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11