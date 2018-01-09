Китайцы предлагают «Милану» 35 миллионов за Андре Силву

«Милан» получил предложение в размере 35 миллионов евро из Китая, сообщает Sky Sport. Один из местных клубов заинтересован в покупке нападающего итальянского клуба Андре Силвы. Руководство «россонери» ответило отказом на это предложение, так как продажа португальца этой зимой не входит в их планы.

Ранее сообщалось об интересе к 22 летнему игроку со стороны «Наполи», «Арсенала» и «Барселоны». Он пополнил «Милан» минувшим летом, сумма его трансфера из «Порту» оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Силва лишь пять раз выходил на поле в Серии А, не отметившись в этих встречах результативными действиями.