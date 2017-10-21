«Наполи» готов купить Силву у «Милана»

«Наполи» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Андре Силвы. «Партенопейцы» уже связались с агентом 21-летнего игрока и сообщили ему, что будут предложить португальцу контракт, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже несколько лет следит за прогрессом форварда.

К Силве также есть интерес со стороны «Арсенала» и «Барселоны».

Футболист перешел в «Милан» из «Порту» минувшим летом за 38 миллионов евро без учета бонусов. В текущей кампании Силва принял участие в 11 матчах и забил шесть голов.