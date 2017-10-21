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    «Наполи» готов купить Силву у «Милана»

    «Наполи» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Андре Силвы. «Партенопейцы» уже связались с агентом 21-летнего игрока и сообщили ему, что будут предложить португальцу контракт, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

    Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже несколько лет следит за прогрессом форварда.

    К Силве также есть интерес со стороны «Арсенала» и «Барселоны».

    Футболист перешел в «Милан» из «Порту» минувшим летом за 38 миллионов евро без учета бонусов. В текущей кампании Силва принял участие в 11 матчах и забил шесть голов.

    Источник: Football Italia

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    21.10.2017 12:30
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