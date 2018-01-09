Сафонов: «Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов сделает выбор в пользу «Зенита», а не «Спартака» или «Вест Хэма» в случае ухода из южного клуба.

«Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм». А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для «Зенита», не имеющего финансовых проблем, это непринципиально.

Не удивлюсь и если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. «Зениту» нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно», – считает Сафонов.

Напомним, что «Вест Хэм» предлагает за российского футболиста 11 миллионов. Также в его услугах заинтересован «Бешикташ».