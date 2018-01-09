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  • Сафонов: «Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм»

Сафонов: «Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм»

9 января 2018, 09:07
34

Известный футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов сделает выбор в пользу «Зенита», а не «Спартака» или «Вест Хэма» в случае ухода из южного клуба.

«Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм». А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для «Зенита», не имеющего финансовых проблем, это непринципиально.

Не удивлюсь и если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. «Зениту» нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно», – считает Сафонов.

Напомним, что «Вест Хэм» предлагает за российского футболиста 11 миллионов. Также в его услугах заинтересован «Бешикташ».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Вест Хэм Бешикташ Смолов Федор
Комментарии (34)
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oyabun
1515478854
Не хочется думать что Смолов такой же как Дзюбишко, для которого бабло решает всё. В ином случае никакой выгоды от перехода в Зенит Федор не получит.
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все_будет_AUDI
1515479585
Лучше играй в Краснодаре до лета уж точно
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SPACE TRUCKIN
1515480308
не верится,что Смолов продастся как игроки Ростова...будет очень жаль...
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DEFENDER114
1515485687
В кои то веки, наш игрок с мотивацией на конкуренцию в европе. Любой переход внутри ЧР для него - шаг назад.
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кузнецов артем
1515489812
Убогий агент ты походу рас уж думаешь, что Смолов поедет в зенит канкурировать за место в основе с 3-4 игроками да еще и которые претендуют на заявку в чм.До чм смысла нету рыпаться Федору
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docndoc
1515491649
Да, у Зенита нет финансовых проблем, зато большие проблемы с тренерскими идеями, из-за чего массовые вливания денег и дорогих футболистов не дают искомого результата. С таким положением дел далеко не факт, что Смолов заиграет. Не думаю, что он так уж необходим в Спартаке. Вот армейцам с их кризисом в атаке мог бы и помочь. Но.. зачем менять шило на мыло.. Краснодар вполне самодостаточная и симпатичная команда с отличным хозяином, а временные трудности бывают у всех. Так что единственная возможность роста для Фёдора - это европейские чемпионаты, в идеале АПЛ, пусть и не клубы первой пятёрки..
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Полная Канистра
1515492943
хех- зениту нужны// титулы // насмешил а другим вроде как и не надо Пока вы всех оптом скупаете самых лучших которые потом на лавке сидят и деградируют не видать вам их этих титулов ещё очень долго после Халка застой полный
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Сибирь за Спартак
1515493000
Смолов останется в Краснодаре до ЧМ, это ясно даже ребенку.
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Ахимас Вельде
1515494500
Агент разболтался, видно с трансферами дела плохи.
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slavа0508
1515497742
Скорей всего Зенит любыми способами попытается заполучить Смолова,,,,это излюбленная тактика Зенита,,,,ослаблять конкурентов путём скупки игроков даже если игрок и не особо нужен,,,,а Краснодар всего в пол шаге от Зенита,,,,Зенит ещё бы и у Локо и Спартака купил бы лидеров но те врят ли продадут,,,
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