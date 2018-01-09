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    Сафонов: «Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов сделает выбор в пользу «Зенита», а не «Спартака» или «Вест Хэма» в случае ухода из южного клуба.

    «Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм». А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для «Зенита», не имеющего финансовых проблем, это непринципиально.

    Не удивлюсь и если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. «Зениту» нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно», – считает Сафонов.

    Напомним, что «Вест Хэм» предлагает за российского футболиста 11 миллионов. Также в его услугах заинтересован «Бешикташ».

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2018 09:07
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 января 2018, 22:11

      Переход Смолова в любой Российский клуб ничего не изменит, а вот переезд в Зенит подпортит репутацию.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 января 2018, 18:09

      Мужики, чем известен Сафонов?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > батог 9 января 2018, 18:42

      СВОЕЙ БОЛТОВНЁЙ

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > батог 9 января 2018, 18:43

      Хочет отодвинуть Нобеля, чтоб самому с умной рожей с экрана распускать сплетни и слухи, пардон, инсайды.

      1
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 9 января 2018, 15:28

      Сафонов на 70% мудозвон, Смолов вроле не глупый пацан сам разберется что ему перед чм нужно

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 января 2018, 14:35

      Скорей всего Зенит любыми способами попытается заполучить Смолова,,,,это излюбленная тактика Зенита,,,,ослаблять конкурентов путём скупки игроков даже если игрок и не особо нужен,,,,а Краснодар всего в пол шаге от Зенита,,,,Зенит ещё бы и у Локо и Спартака купил бы лидеров но те врят ли продадут,,,

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > 9 января 2018, 20:02

      Дай бог что б не продал,,,,по крайне мере конкуренту,,,

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 января 2018, 13:41

      Агент разболтался, видно с трансферами дела плохи.

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 января 2018, 13:16

      Смолов останется в Краснодаре до ЧМ, это ясно даже ребенку.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 13:15

      хех- зениту нужны// титулы // насмешил а другим вроде как и не надо Пока вы всех оптом скупаете самых лучших которые потом на лавке сидят и деградируют не видать вам их этих титулов ещё очень долго после Халка застой полный

      7
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 9 января 2018, 12:54

      Да, у Зенита нет финансовых проблем, зато большие проблемы с тренерскими идеями, из-за чего массовые вливания денег и дорогих футболистов не дают искомого результата. С таким положением дел далеко не факт, что Смолов заиграет. Не думаю, что он так уж необходим в Спартаке. Вот армейцам с их кризисом в атаке мог бы и помочь. Но.. зачем менять шило на мыло.. Краснодар вполне самодостаточная и симпатичная команда с отличным хозяином, а временные трудности бывают у всех. Так что единственная возможность роста для Фёдора - это европейские чемпионаты, в идеале АПЛ, пусть и не клубы первой пятёрки..

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 12:23

      Убогий агент ты походу рас уж думаешь, что Смолов поедет в зенит канкурировать за место в основе с 3-4 игроками да еще и которые претендуют на заявку в чм.До чм смысла нету рыпаться Федору

      4
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 января 2018, 11:14

      В кои то веки, наш игрок с мотивацией на конкуренцию в европе. Любой переход внутри ЧР для него - шаг назад.

      4
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      Рейтинг: +11240

      alp > DEFENDER114 9 января 2018, 11:36

      не факт что скамейка в Европе лучше игровой практики в топ клубе рфпл. Наши не готовы и не умеют играть в основном составе евроклуба

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > alp 9 января 2018, 11:48

      Тем не менее, именно Смолов максимально состоявшийся наш игрок с потенциалом. Согласен, не факт, что получится заиграть.. должны совпасть несколько факторов, но в РФПЛ его возможный рост ограничен

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > altair2004 9 января 2018, 13:05

      В РФПЛ.. все так, где ж еще (в Голландии он был еще очень юн)
      В январе удалось посмотреть довольно много английского футбола. Условный матч а Англии, например, Нотиннгем - Арсенал (кубок) - это Футбол!
      Наша РФПЛ кроме нас никому не интересна.. посещаемость стадионов, правда, опровергает даже это скромное утверждение. В РФПЛ можно состояться, но вырасти и по-настоящему реализовать потенциал можно только в топовом чемпионате: ла лига, бундеслига и англия. Мое лишь мнение

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > altair2004 9 января 2018, 13:08

      А звучавшие в трансферных новостях Вест Хэм и Бешикташ я не рассматриваю, как реальные для него варианты: Турция и РФПЛ очень схожи, а в Вест Хэм - только, если они избавятся хотя бы от 2х Фрв., которые уже есть (их там 5-6 по потенциалу сравнимых со Смоловым)

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