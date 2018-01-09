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    «Спартак» в усеченном составе и без Карреры отправился на сборы в ОАЭ

    Во вторник утром футболисты «Спартака» отправились на первый сбор в ОАЭ из столичного аэропорта Шереметьево. Красно-белые прибыли в усеченном составе – в Москве после отдыха находились лишь восемь футболистов основного состава.

    Из Шереметьево вылетели Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев. Также с командой на сбор отправится молодежный состав. Остальные футболисты основы, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно.

    В ОАЭ «Спартак» будет находиться до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского «Шанхай СИПГ», в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января.

    Источник: Twitter

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    09.01.2018 08:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 января 2018, 13:19

      Готовьтесь как следует, нужны кубок, место в ЛЧ и пять-шесть сборников.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 9 января 2018, 13:06

      Нормальная практика, каждый добирается как ему удобно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 9 января 2018, 10:49

      А зачем тупо, чтобы всем вместе лететь возвращаться в Москву? Все к началу сборов собируться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 января 2018, 10:47

      Много шуму из ничего,а Каррера давно уже в Дубае! (в отличии от наших разгильдяев итальянцы всегда ценят свою работу)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 10:30

      все должно быть в срок и вовремя, интересны причины такой задержки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 9 января 2018, 09:28

      У Карерра европейский подход к нашим раздолбаям, не аукнулось бы потом)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 января 2018, 08:46

      Остальным еще хочется отдыхать? Как бы потом такая благодушность боком не вышла.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > klifS 9 января 2018, 10:03

      ...устали после встречи Нового года, праздновали Рождество, а
      скоро Новый год по старому стилю(13.01) и Крещение(19.01),
      так, что прибытие остальных игроков можно ожидать на
      второй сбор.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc > klifS 9 января 2018, 13:01

      Точно! Во время рукопожатий перед началом игры дыхнут на соперника перегарищем и ему капут..))

      2
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