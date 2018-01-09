«Спартак» в усеченном составе и без Карреры отправился на сборы в ОАЭ

Во вторник утром футболисты «Спартака» отправились на первый сбор в ОАЭ из столичного аэропорта Шереметьево. Красно-белые прибыли в усеченном составе – в Москве после отдыха находились лишь восемь футболистов основного состава.

Из Шереметьево вылетели Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев. Также с командой на сбор отправится молодежный состав. Остальные футболисты основы, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно.

В ОАЭ «Спартак» будет находиться до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского «Шанхай СИПГ», в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января.