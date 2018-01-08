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    Набиуллин: «На данный момент я в «Рубине», пока больше ничего не могу сказать»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от первого зимнего сбора, а также прокомментировал слухи о возможном уходе из казанского клуба.

    «Долго не тренировались. Готовы к сборам, отдохнули хорошо. Первый сбор всегда тяжелый и больше идет на физическую подготовку. Думаю, будет интересный сбор.

    Переход в другой клуб? На данный момент я в «Рубине». Пока больше ничего не могу сказать», – заявил Набиуллин.

    По информации СМИ, в своих рядах Набиуллина хочет видеть «Спартак». А комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Рубин» готов отпустить 22-летнего игрока за 6 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей, отметившись одним голом.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.01.2018 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 8 января 2018, 23:47

      надеюсь Спартак не упустит его, вместо ещенко на фланг было бы отлично!)

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