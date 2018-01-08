Набиуллин: «На данный момент я в «Рубине», пока больше ничего не могу сказать»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от первого зимнего сбора, а также прокомментировал слухи о возможном уходе из казанского клуба.

«Долго не тренировались. Готовы к сборам, отдохнули хорошо. Первый сбор всегда тяжелый и больше идет на физическую подготовку. Думаю, будет интересный сбор.

Переход в другой клуб? На данный момент я в «Рубине». Пока больше ничего не могу сказать», – заявил Набиуллин.

По информации СМИ, в своих рядах Набиуллина хочет видеть «Спартак». А комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Рубин» готов отпустить 22-летнего игрока за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей, отметившись одним голом.