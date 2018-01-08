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    «Айнтрахт» не беспокоится по поводу слухов о переходе Ковача в «Баварию»

    Руководство франкфуртского «Айнтрахта» спокойно относится к слухам, согласно которым главный тренер команды Нико Ковач летом возглавит «Баварию».

    «У Ковача есть действующий контракт с «Айнтрахтом» до лета 2019 года. Он с удовольствием работает с нашей командой и хочет здесь прогрессировать.

    Мы не беспокоимся по поводу слухов о переходе Ковача в «Баварию». Раньше говорили о Нагельсмане, а теперь пришла очередь Ковача. Следующим будет Тедеско.

    Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время», – рассказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

    Напомним, что нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет пост по окончании этого сезона.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 января 2018, 11:04

      Нет причин для беспокойства. Юпп Хайнкесс дал согласие тренировать Баварию в сезоне 2018-19.

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