«Айнтрахт» не беспокоится по поводу слухов о переходе Ковача в «Баварию»

Руководство франкфуртского «Айнтрахта» спокойно относится к слухам, согласно которым главный тренер команды Нико Ковач летом возглавит «Баварию».

«У Ковача есть действующий контракт с «Айнтрахтом» до лета 2019 года. Он с удовольствием работает с нашей командой и хочет здесь прогрессировать.

Мы не беспокоимся по поводу слухов о переходе Ковача в «Баварию». Раньше говорили о Нагельсмане, а теперь пришла очередь Ковача. Следующим будет Тедеско.

Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время», – рассказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

Напомним, что нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет пост по окончании этого сезона.