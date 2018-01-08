Булатов: «Для Смолова хороший вариант – «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов уверен, что форвард «Краснодара» Федор Смолов не очень нужен красно-белым.

«В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке».

Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться.

Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор», – считает Булатов.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе «Краснодара» 13 матчей в Премьер-лиге, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.