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Булатов: «Для Смолова хороший вариант – «Зенит»

8 января 2018, 06:06
11

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов уверен, что форвард «Краснодара» Федор Смолов не очень нужен красно-белым.

«В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке».

Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться.

Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор», – считает Булатов.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе «Краснодара» 13 матчей в Премьер-лиге, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Смолов Федор Булатов Виктор
Комментарии (11)
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retiremen
1515385207
С утра сразу две горячие новости, Смолов может уйти в ..... и Кокорин подумал о..... Браво, так держать. Еще надо по ходу дня пару новостей про эти парней выдумать и все будет по феншую.
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Kavkazec 07
1515390940
про наших футболеров только наши СМИ и пишут, типо набивают цену им ;d. А так они никому нафиг и не нужны!!!
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mihail200606
1515394809
парень если хочет прогрессировать нужно за границу ехать.. понятно, что в топ не позовут, но в приличный клуб какой ниб из топ лиг можно, я думаю, уехать.. а там уж как покажет себя..
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Путник 13
1515395448
За бугром может сесть на лавку и пропустить чемпионат мира..так что согласен с Булатовым..
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Юрий Крутько
1515403899
Полностью согласен,мудрое и профессиональное пожелание...
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BAIv
1515430787
вариант может и хороший... только тренер в Зените нулевой надо думать...
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DENIS20161993
1515444244
Вариант то да хороший в Зените много классных футболистов с которыми Смолову по силе сыграться.
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