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    Булатов: «Для Смолова хороший вариант – «Зенит»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов уверен, что форвард «Краснодара» Федор Смолов не очень нужен красно-белым.

    «В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке».

    Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться.

    Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор», – считает Булатов.

    В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе «Краснодара» 13 матчей в Премьер-лиге, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 06:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 8 января 2018, 23:44

      Вариант то да хороший в Зените много классных футболистов с которыми Смолову по силе сыграться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 января 2018, 19:59

      вариант может и хороший... только тренер в Зените нулевой
      надо думать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 8 января 2018, 12:31

      Полностью согласен,мудрое и профессиональное пожелание...

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 8 января 2018, 10:10

      За бугром может сесть на лавку и пропустить чемпионат мира..так что согласен с Булатовым..

      1
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      ...
      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > Путник 13 8 января 2018, 14:13

      Все наши за бугром начинали с лавки. Федя, если конечно перейдет, начнет именно с лавки, причем выходить будет на замену минут на 10-15 во 2-м тайме. Что касаемо ЧМ, то выбора у Черчесова просто нет.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 января 2018, 10:00

      парень если хочет прогрессировать нужно за границу ехать..
      понятно, что в топ не позовут, но в приличный клуб какой ниб из топ лиг можно, я думаю, уехать.. а там уж как покажет себя..

      0
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 8 января 2018, 08:55

      про наших футболеров только наши СМИ и пишут, типо набивают цену им ;d. А так они никому нафиг и не нужны!!!

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 января 2018, 08:46

      "Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов уверен..".Как всё-таки много у нас УВЕРЕННЫХ...

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 8 января 2018, 07:20

      С утра сразу две горячие новости, Смолов может уйти в ..... и Кокорин подумал о.....
      Браво, так держать. Еще надо по ходу дня пару новостей про эти парней выдумать и все будет по феншую.

      1
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 > retiremen 8 января 2018, 09:16

      главная новость сегодня, жена андрюши майор фсб

      1
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