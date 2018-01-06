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  • ФИФА запросила у РФС информацию о допинг-пробах ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Ахмата»

ФИФА запросила у РФС информацию о допинг-пробах ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Ахмата»

6 января 2018, 21:24
29

ФИФА обратилась в РФС с запросом о допинг-пробах четырех клубов РФПЛ. В их числе ЦСКА, «Анжи», «Крылья Советов» и «Ахмат».

«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека». Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», – заявил источник, близкий к ситуации.

Отметим, что информация о данных допинг-пробах будет направлена в Следственный комитет РФ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Крылья Советов Ахмат
Комментарии (29)
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Великий ЦСКА Москва
1515265707
Родченков заявил, что он готов предоставить ФИФА материалы, доказывающие участие российских футболистов в государственной программе допинга. Всего в списке Родченкова находится 34 игрока. При этом в ФИФА практически уверены в наличии запрещённых веществ в крови как минимум трёх футболистов из списка. Речь идёт о бывших игроках Динамо Егоре Генералове и Павле Соломатине - в их допинг пробах якобы были обнаружены следы марихуаны. Также мало сомнений у чиновников ФИФА в присутствии допинга в крови Руслана Камболова. Причём сам Камболов, в разговоре с врачами сборной подтверждал, что накануне сдачи анализа крови ему в больнице делали укол дексаметазона. Это полный список Родченкова - 34 фамилии российских футболистов, которых он обвиняет в употреблении допинга. 1. Игорь Акинфеев 2. Юрий Лодыгин 3. Сергей Рыжиков 4. Василий Березуцкий 5. Сергей Игнашевич 6. Георгий Щенников 7. Владимир Гранат 8. Алексей Козлов 9. Андрей Ещенко 10. Дмитрий Комбаров 11. Андрей Семенов 12. Игорь Денисов 13. Алан Дзагоев 14. Роман Широков 15. Денис Глушаков 16. Виктор Файзулин 17. Олег Шатов 18. Юрий Жирков 19. Алексей Ионов 20. Александр Кокорин 21. Максим Канунников 22. Александр Кержаков 23. Александр Самедов 24. Руслан Камболов 25. Павел Соломатин 26. Иван Князев 27. Сергей Евтушенко 28. Егор Генералов 29. Сергей Петров 30. Илья Зуев 31. Михаил Мищенко 32. Егор Никулин 33. Камила Алексеева 34. Екатерина Маслак
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Eds
1515268100
Бред какой-то...
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insider_retro
1515268499
Если докажут наличие препаратов, то будет создан прецедент... А это повлечёт за собой недоверие ко всей предоставленной информации со стороны наших структур... Что, в свою очередь, позволит обвинять и требовать доступ к пробам других игроков... И всё это будет постепенно, нервно, до самого ЧМ...
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BRO_football
1515273111
2012-2013 годы, футболисты из списка Родченкова ЦСКА: Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Алан Дзагоев. Кто из них те четверо сложно сказать. Анжи: Андрей Ещенко, Юрий Жирков, Олег Шатов. Взяли в аренду Павла Соломатина из Динамо в 2013 году. Крылья Советов: никого Терек: никого
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nemolod
1515315009
Очень странно,что ФИФА заинтересовалась допинг-пробами отдельных игроков клубов,которые честно говоря,точно не Реал,Бавария или Челси и успехами на международных турнирах за последние 10 лет не отметились! Им вероятно,больше заняться нечем,да и их функция-это организация и проведение мировых турниров!
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OOOVVV.
1515316226
Толи ещё будет! Идёт явный накат на весь спорт России, футбол не исключение. Пиндосы(у которых рыльце в пушку) заводилы в этой антироссийской компании. Пробирки с мочой поцарапают сами и не отмоешься потом. Судиться с ними бесполезно. Ждём дальнейших неприятностей. ИМХО.
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paracetamol
1515324876
Гиннер слил инфу, за деньги, разумеется.
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Анат
1515331076
Послать их
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yorgenbarenz
1515337295
Тишина.... Ни Володя с гневной тирадой,ни прославленные руководители нашей капиталистической Родины с решительным протестом.Володя,может быть,не в курсах ещё,а властьпредержащим,похоже,конкретно отдавили яйца угрозами разоблачений.
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SERG63
1515373641
А Крылья то тут при чем?Из-за стадиона перед ЧМ?
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