ФИФА запросила у РФС информацию о допинг-пробах ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Ахмата»

ФИФА обратилась в РФС с запросом о допинг-пробах четырех клубов РФПЛ. В их числе ЦСКА, «Анжи», «Крылья Советов» и «Ахмат».

«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека». Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», – заявил источник, близкий к ситуации.

Отметим, что информация о данных допинг-пробах будет направлена в Следственный комитет РФ.