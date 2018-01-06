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    ФИФА запросила у РФС информацию о допинг-пробах ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Ахмата»

    ФИФА обратилась в РФС с запросом о допинг-пробах четырех клубов РФПЛ. В их числе ЦСКА, «Анжи», «Крылья Советов» и «Ахмат».

    «Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека». Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Отметим, что информация о данных допинг-пробах будет направлена в Следственный комитет РФ.

    Источник: ТАСС

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    06.01.2018 21:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +142

      SERG63 8 января 2018, 04:07

      А Крылья то тут при чем?Из-за стадиона перед ЧМ?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 января 2018, 18:01

      Тишина.... Ни Володя с гневной тирадой,ни прославленные руководители нашей капиталистической Родины с решительным протестом.Володя,может быть,не в курсах ещё,а властьпредержащим,похоже,конкретно отдавили яйца угрозами разоблачений.

      0
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      Рейтинг: +669

      Анат 7 января 2018, 16:17

      Послать их

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 7 января 2018, 14:34

      Гиннер слил инфу, за деньги, разумеется.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 января 2018, 12:45

      Послать их на ...Совсем мозги у пиндосов и их вассалов "переклинило". Это же в голове не укладывается: какой может быть допинг у игроков Анжи, или Крыльев, которые за весь матч иногда и на половине соперника не бывают?!

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Dominator777 7 января 2018, 20:10

      Вот именно Крылья за три года два раза в фнл вылетают (какой наУй допинг)

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Victor.Vings 7 января 2018, 21:49

      12-13 год так то , да и причем тут вообще в каком дивизионе команда находится ,если она является частью РФС?

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      Рейтинг: +37

      Beast86 > Victor.Vings 9 января 2018, 13:37

      Вот будет смешно, если они у игроков кс или анжи допинг найдут)))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 7 января 2018, 12:10

      Толи ещё будет! Идёт явный накат на весь спорт России, футбол не исключение. Пиндосы(у которых рыльце в пушку) заводилы в этой антироссийской компании. Пробирки с мочой поцарапают сами и не отмоешься потом. Судиться с ними бесполезно. Ждём дальнейших неприятностей. ИМХО.

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 января 2018, 11:50

      Очень странно,что ФИФА заинтересовалась допинг-пробами отдельных игроков клубов,которые честно говоря,точно не Реал,Бавария или Челси
      и успехами на международных турнирах за последние 10 лет не отметились! Им вероятно,больше заняться нечем,да и их функция-это организация и проведение мировых турниров!

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 7 января 2018, 01:02

      Началось...

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      Рейтинг: +71

      _Evgen_57 7 января 2018, 00:55

      какой нафиг допинг вы видили как они по полю передвигаються

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      Рейтинг: +459

      77SAM > _Evgen_57 7 января 2018, 08:47

      наверное от передоза..

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 января 2018, 00:11

      2012-2013 годы, футболисты из списка Родченкова
      ЦСКА: Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Алан Дзагоев. Кто из них те четверо сложно сказать.
      Анжи: Андрей Ещенко, Юрий Жирков, Олег Шатов. Взяли в аренду Павла Соломатина из Динамо в 2013 году.
      Крылья Советов: никого
      Терек: никого

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