Хайнкес заявил, что «Бавария» не намерена продавать Видаля в «Челси» зимой

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что «Челси» не контактировал с мюнхенским клубом на предмет трансфера полузащитника Артуро Видаля.

Ранее сообщалось, что синие предложили за чилийца почти 33 миллиона фунтов стерлингов.

«Между «Баварией» и «Челси» не было никаких контактов. Мы не намерены продавать Артуро Видаля или какого-либо другого игрока в зимнее трансферное окно», – сказал Хайнкес.

В нынешнем сезоне Видаль провел 23 матча, забив пять голов и сделав две результативные передачи.