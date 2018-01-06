Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хайнкес заявил, что «Бавария» не намерена продавать Видаля в «Челси» зимой

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что «Челси» не контактировал с мюнхенским клубом на предмет трансфера полузащитника Артуро Видаля.

    Ранее сообщалось, что синие предложили за чилийца почти 33 миллиона фунтов стерлингов.

    «Между «Баварией» и «Челси» не было никаких контактов. Мы не намерены продавать Артуро Видаля или какого-либо другого игрока в зимнее трансферное окно», – сказал Хайнкес.

    В нынешнем сезоне Видаль провел 23 матча, забив пять голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 6 января 2018, 14:12

      уже не то пальто после ювентуса, как и погба.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11