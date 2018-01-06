Хайнкес заявил, что «Бавария» не намерена продавать Видаля в «Челси» зимой

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что «Челси» не контактировал с мюнхенским клубом на предмет трансфера полузащитника Артуро Видаля.
Ранее сообщалось, что синие предложили за чилийца почти 33 миллиона фунтов стерлингов.
«Между «Баварией» и «Челси» не было никаких контактов. Мы не намерены продавать Артуро Видаля или какого-либо другого игрока в зимнее трансферное окно», – сказал Хайнкес.
В нынешнем сезоне Видаль провел 23 матча, забив пять голов и сделав две результативные передачи.
Источник: Goal.com