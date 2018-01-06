Бышовец: «Карпину в «Ростове» будет непросто, но не сомневаюсь, что он решит поставленные задачи»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина в «Ростов».

«Ростовчане – действительно удивили. Появления Карпина я приветствую. Думаю, что несмотря на то, что у него была пауза в тренерской деятельности, он положительно использовал этот перерыв, работая на телевидении. Его анализ и понимание игры у меня оставили приятные впечатления.

В «Ростове» ему будет непросто. Но я не сомневаюсь, что ему удастся решить поставленные задачи», – сказал Бышовец.

После 20-ти туров желто-синие располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 25 очков.