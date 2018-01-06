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    Бышовец: «Карпину в «Ростове» будет непросто, но не сомневаюсь, что он решит поставленные задачи»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении экс-главного тренера «Спартака» Валерия Карпина в «Ростов».

    «Ростовчане – действительно удивили. Появления Карпина я приветствую. Думаю, что несмотря на то, что у него была пауза в тренерской деятельности, он положительно использовал этот перерыв, работая на телевидении. Его анализ и понимание игры у меня оставили приятные впечатления.

    В «Ростове» ему будет непросто. Но я не сомневаюсь, что ему удастся решить поставленные задачи», – сказал Бышовец.

    После 20-ти туров желто-синие располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 25 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.01.2018 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 января 2018, 23:27

      Посмотрим....

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 января 2018, 16:40

      Удачи Ростову и Карпину!

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