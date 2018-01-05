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    Моуринью: «Не думаю, что на бровке поля надо вести себя как сумасшедший»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об эмоциях во время матчей.

    «Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я потерял свою страсть.

    Я предпочитаю вести себя так, как сейчас – более зрело и с пользой для команды. Не думаю, что на бровке поля надо обязательно вести себя как сумасшедший, чтобы показать страсть.

    Страсть видна в каждодневной работе. Это прежде всего преданность человека работе, а не поведение перед камерой», – сказал специалист.

    «Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: London Evening Standard

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    05.01.2018 15:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 6 января 2018, 01:31

      Конте сегодня на пресс-конференции неплохо мавра поставил на место сказав про него буквально следующее : 'I think he has senile dementia' что в буквальном переводе типа что у мавра старческое слабоумие, намекая на то что мавр похоже совсем забыл как он в свое время носился по полю туда сюда.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 января 2018, 23:06

      Он намекает на Конте.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 20:40

      Эта не показуха,но на самом деле страсть-Бьелса,Симеоне,Пеп,Унсуэ,Зидан

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 5 января 2018, 18:55

      У каждого свои эмоции.Интересно наблюдать за тренерами во время игры,спасибо повторам.Футбол это -игра,игра это -театр.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 января 2018, 18:22

      а у нас чечес этим часто страдает да похлеще вас уважаемый маур

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 января 2018, 16:29

      Годы берут своё и особенный Жозе, кроме своих талантов, прирастает рассудительностью!... Матёрый!!...
      "Кто царствует внутри самого себя и управляет своими страстями, желаниями и опасениями, тот более чем царь!..." (Джон Мильтон)

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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > insider_retro 5 января 2018, 18:52

      наурятли...скорее это требование боссов МЮ...он уже не может молиться как в Реале при серии пеналей в ЛЧ...

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 января 2018, 16:02

      И давно "примерным" стал???Как был клоуном,так и остался...Только теперь более "артист разговорного жанра".ИМХО.Мне лично нравится поведение Конте и Клоппа.Очень эмоционально.

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      Рейтинг: +214

      Yurini > mutabor0992 5 января 2018, 18:31

      И это прально --- футбол это в первую очередь кайф и эмоциии!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 5 января 2018, 15:59

      Лол...Какой же странный человек, и при том с короткой памятью

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:55

      ++++Жозе прав. Но у каждого тренера свой метод "зарядки" игроков во время матча и контакта с болельщиками.

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