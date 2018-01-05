Моуринью: «Не думаю, что на бровке поля надо вести себя как сумасшедший»

Конте сегодня на пресс-конференции неплохо мавра поставил на место сказав про него буквально следующее : 'I think he has senile dementia' что в буквальном переводе типа что у мавра старческое слабоумие, намекая на то что мавр похоже совсем забыл как он в свое время носился по полю туда сюда.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об эмоциях во время матчей.
«Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я потерял свою страсть.
Я предпочитаю вести себя так, как сейчас – более зрело и с пользой для команды. Не думаю, что на бровке поля надо обязательно вести себя как сумасшедший, чтобы показать страсть.
Страсть видна в каждодневной работе. Это прежде всего преданность человека работе, а не поведение перед камерой», – сказал специалист.
«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.