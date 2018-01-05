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  • Моуринью: «Не думаю, что на бровке поля надо вести себя как сумасшедший»

Моуринью: «Не думаю, что на бровке поля надо вести себя как сумасшедший»

5 января 2018, 15:50
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об эмоциях во время матчей.

«Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я потерял свою страсть.

Я предпочитаю вести себя так, как сейчас – более зрело и с пользой для команды. Не думаю, что на бровке поля надо обязательно вести себя как сумасшедший, чтобы показать страсть.

Страсть видна в каждодневной работе. Это прежде всего преданность человека работе, а не поведение перед камерой», – сказал специалист.

«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Источник: London Evening Standard
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1515156950
++++Жозе прав. Но у каждого тренера свой метод "зарядки" игроков во время матча и контакта с болельщиками.
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тигрик
1515157152
Лол...Какой же странный человек, и при том с короткой памятью
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mutabor0992
1515157359
И давно "примерным" стал???Как был клоуном,так и остался...Только теперь более "артист разговорного жанра".ИМХО.Мне лично нравится поведение Конте и Клоппа.Очень эмоционально.
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insider_retro
1515158975
Годы берут своё и особенный Жозе, кроме своих талантов, прирастает рассудительностью!... Матёрый!!... "Кто царствует внутри самого себя и управляет своими страстями, желаниями и опасениями, тот более чем царь!..." (Джон Мильтон)
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Полная Канистра
1515165742
а у нас чечес этим часто страдает да похлеще вас уважаемый маур
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Аскорбин
1515167746
У каждого свои эмоции.Интересно наблюдать за тренерами во время игры,спасибо повторам.Футбол это -игра,игра это -театр.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1515174051
Эта не показуха,но на самом деле страсть-Бьелса,Симеоне,Пеп,Унсуэ,Зидан
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iBragim2102
1515182796
Он намекает на Конте.
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greedytoski
1515191502
Конте сегодня на пресс-конференции неплохо мавра поставил на место сказав про него буквально следующее : 'I think he has senile dementia' что в буквальном переводе типа что у мавра старческое слабоумие, намекая на то что мавр похоже совсем забыл как он в свое время носился по полю туда сюда.
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