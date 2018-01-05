Моуринью: «Не думаю, что на бровке поля надо вести себя как сумасшедший»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об эмоциях во время матчей.

«Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я потерял свою страсть.

Я предпочитаю вести себя так, как сейчас – более зрело и с пользой для команды. Не думаю, что на бровке поля надо обязательно вести себя как сумасшедший, чтобы показать страсть.

Страсть видна в каждодневной работе. Это прежде всего преданность человека работе, а не поведение перед камерой», – сказал специалист.

«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.