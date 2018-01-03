Пейчинович: «Хочу выиграть чемпионат России с «Локомотивом» и до конца карьеры играть в Лиге чемпионов»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что по итогам нынешнего сезона хочет стать чемпионом России вместе с московским клубом.

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

«В «Локомотиве» у меня всe идет хорошо. Я выиграл два Кубка России, мы лидируем после первой части сезона. Надеюсь выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

В будущем хочу завоевать ещe больше трофеев – начиная с текущего сезона в России с «Локомотивом». И мне хочется играть в Лиге чемпионов до конца карьеры», – сказал Пейчинович.