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    Пейчинович: «Хочу выиграть чемпионат России с «Локомотивом» и до конца карьеры играть в Лиге чемпионов»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что по итогам нынешнего сезона хочет стать чемпионом России вместе с московским клубом.

    На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    «В «Локомотиве» у меня всe идет хорошо. Я выиграл два Кубка России, мы лидируем после первой части сезона. Надеюсь выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

    В будущем хочу завоевать ещe больше трофеев – начиная с текущего сезона в России с «Локомотивом». И мне хочется играть в Лиге чемпионов до конца карьеры», – сказал Пейчинович.

    Источник: ФК «Ницца»

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    03.01.2018 21:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 января 2018, 23:36

      значит очередную утку пустили про его возможный переход в "Сент-Этьен"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 января 2018, 22:00

      Похвально что игрок хочет помочь клубу до самого конца чемпионата! Посмотрим что будет на самом деле!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 21:52

      В принципе возможно.

      1
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