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    Боаки: «ЦСКА – хорошая команда, но я убежден, что «Црвена Звезда» пройдет дальше и выйдет в полуфинал Лиги Европы»

    Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки считает, что его команде по силам пройти ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы и продвинуться в турнире достаточно далеко.

    Также ганец заявил, что пока не думает о своем будущем, но при этом отметил, что готов к следующему шагу в карьере.

    Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы ЦСКА, «Челси» и «Эвертон».

    «ЦСКА – очень хорошая команда, но «Црвена Звезда» демонстрирует футбол хорошего качества. Уверен, что мы имеем шанс пройти дальше. Я даже убежден, что «Црвене Звезде» по силам дойти до полуфинала Лиги Европы. Со мной или без меня? Честно говоря, не знаю и меня это не беспокоит.

    Когда руководство решит меня продать, я уйду. А до того момента буду готов продолжать играть и бороться за трофеи. С уважением отношусь к своему контракту, но также готов к следующему шагу в своей карьере», – цитирует Боаки Večernje Novosti.

    В нынешнем сезоне Боаки провел 28 матчей, забил 23 гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 18:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7

      roma83 24 января 2018, 23:59

      надеюсь кони получат под хвост

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 января 2018, 20:37

      "Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы ЦСКА,..." - вот оно! вот куда ноги понесли ганские ноги!..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 3 января 2018, 01:26

      Думаю Црвена звезда по силам ЦСКА. У Краснодара просто опыта не хватило, играли в крайне открытый футбол в первой игре, за что и поплатились. ЦСКА просто опытней, и знает как проходить таких соперников.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 января 2018, 00:24

      ЦСКА просто обязан проходить Црвену Звезда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 января 2018, 23:29

      ЦСКА сильнее и должен проходить дальше. Шансы 60/40. В противном случае возникает вопрос - зачем нам вообще играть в футбол, если мы боимся команду из Сербии в 1/16 ЛЕ? Позорище, что за пораженческие настроения? Удивлён очень осторожными комментами, как многих болел, так и экспертов. То, что наши могут проиграть кому-угодно, это все уже давно поняли, но заранее соломку стелить перед командой, что ни чем не сильнее тебя - это, как раз-таки и приводит к таким поражениям. У нас либо шапкозакидательство, либо очко жим-жим. Нормальной боевой настрой бывает?
      По данным трансфермаркета ЦСКА в 4 раза!!! дороже сербов по составу, про международный опыт вообще молчу, полкоманды - необстрелянная молодёжь.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 января 2018, 23:15

      Кони с Гробари устроят вам сюрприз,будите убегать куда глаза глядят ;)))

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 2 января 2018, 21:47

      А что ещё может сказать игрок ЦЗ?
      Ожидаемый "прогноз". Игра покажет его "правоту".
      Успехов ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 января 2018, 20:49

      парень то забивной почти в каждом матче отгружает но в ЛЕ там совсем всё по другому не каждому дано забить возьмут в коробочку

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Полная Канистра 2 января 2018, 21:10

      Помнишь Шкулетича, когда его Локо брал!? Тоже за Партизан пачками ложил, а в Локо в штаны наложил!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Сильвербой 2 января 2018, 21:13

      конечно помню вот я суть и привёл что к чему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 20:31

      ну он уж загнул про полуфинал максимум 1/8

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 19:07

      не говори гоп пока не перепрыгнешь, нельзя быть уверенным пока дело не сделал, наши кони вам еще преподнесут сюрприз.

      12
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