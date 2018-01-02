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  • Боаки: «ЦСКА – хорошая команда, но я убежден, что «Црвена Звезда» пройдет дальше и выйдет в полуфинал Лиги Европы»

Боаки: «ЦСКА – хорошая команда, но я убежден, что «Црвена Звезда» пройдет дальше и выйдет в полуфинал Лиги Европы»

2 января 2018, 18:50
13

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки считает, что его команде по силам пройти ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы и продвинуться в турнире достаточно далеко.

Также ганец заявил, что пока не думает о своем будущем, но при этом отметил, что готов к следующему шагу в карьере.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы ЦСКА, «Челси» и «Эвертон».

«ЦСКА – очень хорошая команда, но «Црвена Звезда» демонстрирует футбол хорошего качества. Уверен, что мы имеем шанс пройти дальше. Я даже убежден, что «Црвене Звезде» по силам дойти до полуфинала Лиги Европы. Со мной или без меня? Честно говоря, не знаю и меня это не беспокоит.

Когда руководство решит меня продать, я уйду. А до того момента буду готов продолжать играть и бороться за трофеи. С уважением отношусь к своему контракту, но также готов к следующему шагу в своей карьере», – цитирует Боаки Večernje Novosti.

В нынешнем сезоне Боаки провел 28 матчей, забил 23 гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Боаки Ричмонд
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1514908529
Сравнил...На перспективу надо смотреть!
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OfaZavr
1514909279
не говори гоп пока не перепрыгнешь, нельзя быть уверенным пока дело не сделал, наши кони вам еще преподнесут сюрприз.
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серега кашин
1514914287
ну он уж загнул про полуфинал максимум 1/8
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Полная Канистра
1514915392
парень то забивной почти в каждом матче отгружает но в ЛЕ там совсем всё по другому не каждому дано забить возьмут в коробочку
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OOOVVV.
1514918862
А что ещё может сказать игрок ЦЗ? Ожидаемый "прогноз". Игра покажет его "правоту". Успехов ЦСКА.
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Cules2013
1514924955
ЦСКА сильнее и должен проходить дальше. Шансы 60/40. В противном случае возникает вопрос - зачем нам вообще играть в футбол, если мы боимся команду из Сербии в 1/16 ЛЕ? Позорище, что за пораженческие настроения? Удивлён очень осторожными комментами, как многих болел, так и экспертов. То, что наши могут проиграть кому-угодно, это все уже давно поняли, но заранее соломку стелить перед командой, что ни чем не сильнее тебя - это, как раз-таки и приводит к таким поражениям. У нас либо шапкозакидательство, либо очко жим-жим. Нормальной боевой настрой бывает? По данным трансфермаркета ЦСКА в 4 раза!!! дороже сербов по составу, про международный опыт вообще молчу, полкоманды - необстрелянная молодёжь.
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Юрий Б.
1514928257
ЦСКА просто обязан проходить Црвену Звезда
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Стаz
1514932018
Думаю Црвена звезда по силам ЦСКА. У Краснодара просто опыта не хватило, играли в крайне открытый футбол в первой игре, за что и поплатились. ЦСКА просто опытней, и знает как проходить таких соперников.
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Par Mezan
1515433053
"Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы ЦСКА,..." - вот оно! вот куда ноги понесли ганские ноги!..
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roma83
1516827591
надеюсь кони получат под хвост
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