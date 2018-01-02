Боаки: «ЦСКА – хорошая команда, но я убежден, что «Црвена Звезда» пройдет дальше и выйдет в полуфинал Лиги Европы»

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки считает, что его команде по силам пройти ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы и продвинуться в турнире достаточно далеко.

Также ганец заявил, что пока не думает о своем будущем, но при этом отметил, что готов к следующему шагу в карьере.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы ЦСКА, «Челси» и «Эвертон».

«ЦСКА – очень хорошая команда, но «Црвена Звезда» демонстрирует футбол хорошего качества. Уверен, что мы имеем шанс пройти дальше. Я даже убежден, что «Црвене Звезде» по силам дойти до полуфинала Лиги Европы. Со мной или без меня? Честно говоря, не знаю и меня это не беспокоит.

Когда руководство решит меня продать, я уйду. А до того момента буду готов продолжать играть и бороться за трофеи. С уважением отношусь к своему контракту, но также готов к следующему шагу в своей карьере», – цитирует Боаки Večernje Novosti.

В нынешнем сезоне Боаки провел 28 матчей, забил 23 гола и сделал три результативные передачи.