Геркус считает, что по итогам 2017 года «Локомотивом» можно гордиться

Болельщиков московского «Локомотива» поздравил с наступившим новым годом президент клуба Илья Геркус. Функционер считает, что 2017 можно занести в актив железнодорожникам.

«Дорогие болельщики «Локомотива», дорогие друзья! Минувший год принес нам много радости, подарил гордость за любимый клуб, надежду. Мы стали обладателями Кубка России, стали лидерами чемпионата. Наш стадион стал уютнее и соберет все больше болельщиков.

Но это только начало пути. У нас с вами впереди еще много общих целей. Каждый из нас знает, что загадать в новогоднюю ночь для любимого клуба. Пусть сбываются мечты. С Новым 2018 годом, «Локомотив»!» – сказал Геркус.

Напомним, что команда с отрывом лидирует в РФПЛ.