Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус считает, что по итогам 2017 года «Локомотивом» можно гордиться

    Болельщиков московского «Локомотива» поздравил с наступившим новым годом президент клуба Илья Геркус. Функционер считает, что 2017 можно занести в актив железнодорожникам.

    «Дорогие болельщики «Локомотива», дорогие друзья! Минувший год принес нам много радости, подарил гордость за любимый клуб, надежду. Мы стали обладателями Кубка России, стали лидерами чемпионата. Наш стадион стал уютнее и соберет все больше болельщиков.

    Но это только начало пути. У нас с вами впереди еще много общих целей. Каждый из нас знает, что загадать в новогоднюю ночь для любимого клуба. Пусть сбываются мечты. С Новым 2018 годом, «Локомотив»!» – сказал Геркус.

    Напомним, что команда с отрывом лидирует в РФПЛ.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2018 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 2 января 2018, 19:22

      Молодцы,так держать!!!!Главную задачу ещё не выполняли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 января 2018, 12:55

      Гордиться можно, но главное не про...ть весеннюю стадию ЧР! А для этого нужно не мешать Палычу работать и внимательно слушать и выполнять его указания по поводу покупки игроков!!! А то как то всё не убедительно пока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 января 2018, 18:50

      Бесспорно 2017 год для Локо успешный. Очень хотелось бы продлить этот позитив до конца сезона.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 января 2018, 16:24

      Проблема в том, что впереди часть нового года, без которой нет смысла оценивать итоги сезона.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11