Окоронкво: «Главное – дать Карпину в «Ростове» спокойно работать»

Бывший защитник «Ростова» Исаак Окоронкво высказал свое отношение к назначению на пост главного тренера южан Валерия Карпина. Африканец рекомендует не мешать бывшему игроку сборной России.

«Главное – чтобы Карпину дали спокойно работать и выполнили данные обещания. Нужны гарантии стабильного и организованного процесса. По потенциалу «Ростов» можно отнести к восьмерке сильнейших в РФПЛ.

У команды действительно хорошие игроки, но они должны быть уверены и спокойны. Не нужно им мешать. Карпин – тренер, который любит футбол, основанный на позиционных атаках, а для него нужно время», – сказал игрок.

Окоронкво в период с 2010 по 2013 годы провел за «Ростов» 59 игр в РФПЛ (один гол).