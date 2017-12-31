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  • Черчесов: «Сборная России в 2018 году будет делать все, чтобы симпатия болельщиков была на нашей стороне»

Черчесов: «Сборная России в 2018 году будет делать все, чтобы симпатия болельщиков была на нашей стороне»

31 декабря 2017, 15:20
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с Новым годом.

«С наступающим вас 2018 годом! Сложный и интересный нам предстоит вместе провести год. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями и мы будем достойной хозяйкой чемпионата мира. 12-й игрок еще никому не помешал, и нам он обязательно нужен. Будем делать все, чтобы ваша симпатия была на нашей стороне», — сказал Черчесов.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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compka
1514722951
главное, чтобы фортуна была на вашей стороне, а болельщики приложатся ...
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Serjoga
1514724200
Кокорин уже делает все что хочет! Нравится это болельщикам или нет-его это не волнует! А ЧМ? Посмотрим! Под "туш" ты останешься или загремишь под "фанфары"!
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Сильвербой
1514724322
Саламыч, даже не сомневайся, Россия будет наидостойнейшей хозяйкой ЧМ!!! Болельщики будут дружелюбны и великолепно будут поддерживать команду!!! Только вот на счет самой команды и тебя как тренера, большие сомнения, невыход из группы ваш предел!!!
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Боцман59rus
1514725061
я хочу под елкой найти твою отставку
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insider_retro
1514725108
Убеждённость и симпатии - это хорошо!.. Не подведи, Станислав Саламович!.. И пареньков наших взбадривай почаще!!..
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zigbert
1514727815
Не смотря ни на что ,желаю удачи сборной России и ее рулевому.С наступающим Новым годом всех.
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yorgenbarenz
1514728182
Когда забьёте саудитам 4 -ре безответных,тогда и обращайтесь к 12 "игроку" с просьбами.А.пока,-к Мутко,чтобы он ещё и с судьями нарулил очень тонко и продуктивно,как он всё делает.Ждём скандала.
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KARAT777
1514734353
выход из группы и все симпатия на вашей стороне
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Gornostay
1514738972
Значит говорильни прибавится! "Эксперты" на МатчТВ "работой" обеспечены Всех с Наступающим!!!!!!
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Князев
1515674516
Амбиции и гордыню убери! А лучше уйди в отставку.
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