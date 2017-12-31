Черчесов: «Сборная России в 2018 году будет делать все, чтобы симпатия болельщиков была на нашей стороне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с Новым годом.

«С наступающим вас 2018 годом! Сложный и интересный нам предстоит вместе провести год. Убежден, что он нам удастся совместными усилиями и мы будем достойной хозяйкой чемпионата мира. 12-й игрок еще никому не помешал, и нам он обязательно нужен. Будем делать все, чтобы ваша симпатия была на нашей стороне», — сказал Черчесов.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.