Батлэнд интересен «Ливерпулю» и «Челси», «Сток» хочет получить за вратаря более 30 миллионов

Голкипер «Сток Сити» Джек Батлэнд может продолжить карьеру в одном из английских топ-клубов.

Сообщается, что интерес к 24-летнему стражу ворот проявляют «Ливерпуль» и «Челси».

Сам футболист хочет перебраться летом в стан мерсисайдцев. В свою очередь, главный тренер синих Антонио Конте ждет разрешения ситуации с продлением контракта Тибо Куртуа.

По информации Football.London, «гончары» намерены запросить за своего вратаря более 30 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Батлэнд провел 17 матчей, в которых пропустил 34 гола, лишь дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.