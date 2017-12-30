Титов: «Ради просмотра игр «Спартака» приходилось не спать до пяти утра, но это того стоит»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов, работающий ныне в «Енисее», признался, что продолжает пристально следить за выступлениями красно-белых. Специалист отметил, что из-за разницы во времени с Красноярском ему иногда приходилось не спать до раннего утра, чтобы посмотреть матч с участием московской команды.

– Проводя много времени в Красноярске и разъездах, за РФПЛ в целом и родным «Спартаком» в частности успеваете следить?

– Конечно, следим и очень внимательно. Причем за всеми командами. Но «Спартак», вы правы, стоит особняком.

– Ради просмотра матчей приходится жертвовать сном? Ведь разница между Москвой и Красноярском – четыре часа.

– Здесь особых проблем нет. Некоторые матчи начинаются и в 14:00, и в 16:00 по Москве. Поздние можно записать и посмотреть утром. В любом случае, по возможности, стараемся захватить все игры. А вот с Лигой чемпионов труднее. Начало – в 22:45, а это – почти три часа ночи в Красноярске. Когда играл «Спартак», приходилось или будильник ставить, или до пяти утра смотреть и потом досыпать утром. Но ради Лиги чемпионов и «Спартака» можно и потерпеть. Такой футбол того стоит.