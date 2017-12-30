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  • Титов: «Ради просмотра игр «Спартака» приходилось не спать до пяти утра, но это того стоит»

Титов: «Ради просмотра игр «Спартака» приходилось не спать до пяти утра, но это того стоит»

30 декабря 2017, 15:49
11

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов, работающий ныне в «Енисее», признался, что продолжает пристально следить за выступлениями красно-белых. Специалист отметил, что из-за разницы во времени с Красноярском ему иногда приходилось не спать до раннего утра, чтобы посмотреть матч с участием московской команды.

– Проводя много времени в Красноярске и разъездах, за РФПЛ в целом и родным «Спартаком» в частности успеваете следить?

– Конечно, следим и очень внимательно. Причем за всеми командами. Но «Спартак», вы правы, стоит особняком.

– Ради просмотра матчей приходится жертвовать сном? Ведь разница между Москвой и Красноярском – четыре часа.

– Здесь особых проблем нет. Некоторые матчи начинаются и в 14:00, и в 16:00 по Москве. Поздние можно записать и посмотреть утром. В любом случае, по возможности, стараемся захватить все игры. А вот с Лигой чемпионов труднее. Начало – в 22:45, а это – почти три часа ночи в Красноярске. Когда играл «Спартак», приходилось или будильник ставить, или до пяти утра смотреть и потом досыпать утром. Но ради Лиги чемпионов и «Спартака» можно и потерпеть. Такой футбол того стоит.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей Спартак Титов Егор
Комментарии (11)
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Спартач_навсегда
1514641033
каждый настоящий болельщик,в душе,такой)
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zigbert
1514641918
Значит часть Спартака у Егора осталась.
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vick-north-west
1514644126
Главное - чтобы Каррере не пришлось вставать в 8 утра для просмотра игр Енисея
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OfaZavr
1514648097
это верно, настоящий спартач в душе навсегда с командой!
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dok66
1514648876
А как по другому ! ?
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Dimonadze
1514656991
Или будильник ставить, или до пяти утра смотреть? Он что, будильник ставил на конец матча, чтоб узнать счёт?
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Dimonadze
1514657048
Я когда в Хабаровске служил, то вообще проблема была. ЛЧ была утром, а там уже офицеры начинали приходить, и мало получалось посмотреть
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КАПА и КАРТЕЛЬ
1514697362
Ну благо Спартак в Лиге Чемпионов очень редкий гость можешь спать спокойно он ещё лет 16 то не будет игратьиграть!
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viv
1514726358
Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
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